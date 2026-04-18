Eltűnt egy 1 hónapos csecsemő Baranyából: Minden segítségre szükség van!

Eltűnt egy mindössze egy hónapos kisfiú, P. Evron, akit a hatóságok jelenleg is nagy erőkkel keresnek. A gyermek eltűnését 2026. április 17-én jelentették, a körözést a Komlói Rendőrkapitányság rendelte el.

Eltűnt egy alig 1 hónapos kisbaba Baranyában. Fotó: BERTLEFF ANDRAS / Forrás: Illusztráció

A rendelkezésre álló adatok szerint P. Evron 2026. március 12-én született Pécsen. A kisbaba magyar állampolgár, és eltűnése körülményei egyelőre nem tisztázottak.

A rendőrség kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a gyermek hollétével kapcsolatban, haladéktalanul jelentkezzen a hatóságoknál. Minden apró információ is kulcsfontosságú lehet a kisfiú mielőbbi megtalálásában.