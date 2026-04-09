A híres gyerekszínész bevallotta, a közösségi média majdnem tönkretette az életét

Egy brit tinédzser arról számolt be, hogy már egészen fiatalon teljesen beszippantotta a közösségi média világa, napi akár kilenc órát is a képernyő előtt töltött, miközben különféle tartalmakat fogyasztott. Elmondása szerint mindössze 13 éves volt, amikor a használat már egyértelműen függőséggé vált.

A közösségi média világa káros lehet főleg a gyerekek számára

A közösségi média világa káros lehet főleg a gyerekek számára

A közösségi média okozta függőségről megszólalt a ma 17 éves Archie Yates is, aki olyan filmekből ismert, mint a Jojo Rabbit vagy a Reszkessetek, betörők! – Otthon, édes otthon.

Először a középiskolában kaptam telefont, úgy 11 évesen, és a karantén alatt elkezdtem használni a közösségi médiát, hogy tartsam a kapcsolatot a barátaimmal. 13 éves koromra ez teljes függőséggé fajult, és napi kilenc órát vagy többet használtam. A közösségi média átprogramozta az agyunkat.

A fiatal tisztában van vele, hogy az online platformokat úgy tervezték, hogy függőséget okozzon, ő pedig függővé vált. Minél többet nézte, annál inkább úgy érezte, hogy még többre van szüksége, miközben egyre érzéketlenebbé vált a tartalmakkal szemben.

Archie 13 és 15 éves kora között már tisztában volt vele, hogy problémája van. Nem járt ki a szabadba, nem volt aktív, és az ülő életmód miatt jelentős súlyt szedett fel. Úgy érezte, teljesen kisiklott az élete.

16 évesen már kifejezetten rossz lelkiállapotba került, ekkor bevallotta az édesanyjának, hogy függő. Az anyja büszke volt rá, amiért felismerte a problémát, és változtatni akart.

Ezután fokozatosan elkezdett kilépni ebből az állapotból, többet járt ki, találkozott a barátaival, edzőterembe ment, valamint a kreatív tevékenységek felé fordult, például elkezdett fotózni és forgatókönyveket írni.

Idővel új barátokat szerzett, jobban a tanulmányaira koncentrált, és ma már csak ritkán használja a telefonját. Ha pedig olyan tartalommal találkozik, amelyet károsnak érez, azonnal kikapcsolja - írja a Mirror.