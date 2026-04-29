Rendkívüli! Belőttek az ablakon keresztül a solymári óvodába

Ismeretlen eszközzel lőttek be kedd kora délután a solymári kék óvoda épületébe. Ezt a település polgármesteri hivatala osztotta meg egy Facebook-bejegyzésben.

Belőttek az ablakon keresztül a solymári óvodába

Az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt áttörte egy lövedék, ami aztán a helyiség faláról a földre esett – írták.

A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt az eset következtében. A feltételezett elkövetőt a pilisvörösvári rendőrőrs helyszínre kiszálló járőrei a solymári közterület-felügyelővel összehangoltan hamarosan előállították a helyszínen.