Rendkívüli! Belőttek az ablakon keresztül a solymári óvodába
A település polgármesteri hivatala osztotta meg a hírt. Belőttek a solymári óvoda épületébe.
Ismeretlen eszközzel lőttek be kedd kora délután a solymári kék óvoda épületébe. Ezt a település polgármesteri hivatala osztotta meg egy Facebook-bejegyzésben.
Az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt áttörte egy lövedék, ami aztán a helyiség faláról a földre esett – írták.
A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt az eset következtében. A feltételezett elkövetőt a pilisvörösvári rendőrőrs helyszínre kiszálló járőrei a solymári közterület-felügyelővel összehangoltan hamarosan előállították a helyszínen.
