Rendkívüli! Belőttek az ablakon keresztül a solymári óvodába

Belőttek a solymári óvoda épületébe.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 10:42
Solymár óvoda lövés

Ismeretlen eszközzel lőttek be kedd kora délután a solymári kék óvoda épületébe. Ezt a település polgármesteri hivatala osztotta meg egy Facebook-bejegyzésben.

Az egyik csoportszoba nyitott ablakán keresztül, a lehúzott, zárt redőnyt áttörte egy lövedék, ami aztán a helyiség faláról a földre esett – írták.

A polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt az eset következtében. A feltételezett elkövetőt a pilisvörösvári rendőrőrs helyszínre kiszálló járőrei a solymári közterület-felügyelővel összehangoltan hamarosan előállították a helyszínen.

