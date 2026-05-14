Árat emelnek a bankok és a telekommunikációs cégek a Tisza-kormány megalakulása után

A kormányváltással megszűnt a nyomásgyakorlás, így jelenleg nincs olyan szereplő, amely érdemben fékezné a drágulást. Kapitány István, a Tisza gazdasági minisztere korábban többször is arról beszélt, hogy eltörölnék az árstopokat, ami a jelek szerint a banki és telekommunikációs szolgáltatások díjaira is kiterjedhet – írja az Ellenpont.

A szolgáltatóknak általában legalább egy hónappal a bevezetés előtt kell tájékoztatniuk ügyfeleiket a díjak változásáról. A bankokra azonban szigorúbb szabályok vonatkoznak: nekik két hónappal korábban kell közzétenniük az emeléseket.

Az OTP Bank már eleget tett ennek a kötelezettségnek, és a honlapján nyilvánosságra hozta a július 1-jétől életbe lépő módosításokat. A tájékoztatás szerint számos díjtétel emelkedik, az emelések mértéke többnyire 4 százalék körül vagy azt meghaladó szinten alakul.

A CIB Bank szintén bejelentette az idei díjemelések mértékét. A pénzintézet nemcsak a tavalyi, 4,4 százalékos inflációval korrigálja a díjakat, hanem a 2025-ben elhalasztott, 3,7 százalékos emelést is érvényesíti. Ennek eredményeként egyes költségek összesen 8,2–8,3 százalékkal nőhetnek.

A K&H Bank már áprilistól módosította a díjait. A bank hirdetménye szerint a legutóbbi inflációs korrekció óta eltelt időszak pénzromlásának megfelelően, 4,4 százalékkal emelték az árakat. Az emelés többek között a forint- és devizaszámlákhoz kapcsolódó tranzakciós díjakat, a lakossági számlavezetési és csomagdíjakat, valamint a devizaszámlák számlavezetési költségeit érinti.

A Raiffeisen Bank hivatalosan áprilistól emelt volna 4,4 százalékkal, de az árváltozások bevezetését június 30-ig elhalasztotta.

Az Erste Bank április végén jelentette be, hogy júliustól 4,4 százalékos díjemelést vezet be. A változás a lakossági számlákat, a bankkártyákat és az SMS-szolgáltatásokat érinti.

Az UniCredit Bank szintén 4,4 százalékos emelést hajt végre.

Az MBH Bank közlése szerint 2026. július 31-től, illetve augusztus 1-jétől módosítja díjait a minimálbér változása és a KSH által közzétett fogyasztói árindex alapján.