Valóra vált Peller Mariann gyermekkori álma!

Peller Mariann számára most valóban egy gyerekkori álom vált valóra. A népszerű műsorvezető könnyekkel küzdve mutatta meg követőinek, hogy végre eljutott oda, ahová már egészen kislánykora óta vágyott: az egyiptomi gízai piramisokhoz. Peller Mariann közösségi oldalán osztotta meg a megható pillanatokat, a videóban pedig szinte tapintható volt az a meghatottság és gyermeki lelkesedés, amely teljesen átjárta őt, miközben a legendás történelmi építmények között sétált.

A műsorvezetőt már gyerekként is lenyűgözték az ókori Egyiptom titkai, a fáraók történetei és a piramisok misztikus világa. Akkor még talán maga sem gondolta volna, hogy egyszer valóban ott állhat majd a világ egyik legismertebb csodája előtt. Most azonban ez az álom valósággá vált – és Mariann szemmel láthatóan alig tudta visszatartani a könnyeit.

Ilyen az, amikor egy gyerekkori vágyálom valósággá válik. Itt ülök a középső piramis tövében, mögöttem pedig a gízai nagy piramis látható. Nem tudom elmondani, hogy mennyire boldog vagyok. Tényleg azt érzem, hogy a gyermeki öröm az, ami átjár

– mondta meghatódva Peller Mariann Youtube csatornáján.

A felvételeken jól látszik, hogy Peller Mariann teljesen elvarázsolódott a különleges helyszíntől. Ahogy a piramisok között sétált, időnként csak mosolyogva nézett körbe, máskor pedig láthatóan próbálta feldolgozni, hogy valóban ott lehet azon a helyen, amelyről évtizedeken át álmodozott. Az élmény pedig nem csupán egy egyszerű utazás volt számára, hanem egy érzelmi utazás is vissza a gyerekkorába.

Az egyiptomi kaland azonban nem állt meg a piramisoknál. Mariann rengeteg múzeumba is ellátogatott, ahol testközelből csodálhatta meg az ókori civilizáció lenyűgöző emlékeit. Megnézte a híres történelmi örökségeket, bejárta a legismertebb helyszíneket, és láthatóan minden egyes pillanatát igyekezett magába szívni ennek a különleges utazásnak. A videók alapján az időjárás is tökéletes volt: ragyogó napsütés, vakítóan kék ég és az a semmihez sem fogható atmoszféra, amelyet csak Egyiptom tud nyújtani.