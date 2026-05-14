Állítják a szakértők: a sétáló ufóról készült fotó valódi

Egy döbbenetes fotó világszerte vitát váltott ki – egyes állítások szerint az FBI szakértői hitelesnek minősítették azt a képet, amelyen egy hatalmas, átlátszó, imádkozósáska fejére emlékeztető ufó látható. A felvételt állítólag egy rendőr készítette 2011. május 6-án egy tajvani hegyi túra során.

Az FBI nyilvánosságra hozta az ufóról készült képet

Igazi ufó szerepelt a felvételen

A történet szerint Chen Yongqiang rendőr a Jiaming-tó környékén, a Tajvani-középhegységben fotózott, amikor semmi szokatlant nem észlelt. Csak később, a képek visszanézésekor vette észre a hegy gerincén álló furcsa alakot, egy magas, félig áttetsző humanoidot, amelynek feje sáskaszerű, végtagjai pedig szokatlanul arányosak, kezén pedig mintha úszóhártyaszerű ujjak lennének.

A fotó az évek során erősen megosztotta a közvéleményt. A szkeptikusok szerint egyszerű optikai csalódásról vagy digitálisan manipulált képről van szó, míg az UFO-hívők valódi, megmagyarázhatatlan jelenségként tekintenek rá. A Tajvani Ufológiai Társaság (TUFOS) hosszú vizsgálat után nem talált bizonyítékot semmiféle képszerkesztésre, és egy külföldi szakértői elemzés is hasonló eredményre jutott, szerintük a fotón nem látható manipuláció nyoma.

A kép újra reflektorfénybe került, amikor az FBI frissen nyilvánosságra hozott UFO-aktái miatt ismét felerősödött az érdeklődés a jelenség iránt. Egyes beszámolók szerint a fotót hivatalosan is hitelesnek nyilvánították, ami tovább szította a vitákat a közösségi médiában. A hatóságok továbbra sem adtak részletes magyarázatot arra, mi látható pontosan a felvételen – írja a DailyStar.