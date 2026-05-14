Valkusz Máté lehet az Exatlon győztese? „Szeretek történelmet írni és nagyokat alakítani”

Valkusz Milán öccse, Valkusz Máté teniszező is versenybe szállt a Bajnokok között az Exatlon Hungary 2026-os évadában, és milyen jól tette, hiszen most már a döntő felé menetel. A sportoló most egykori csapattársainak, Lencse Lacinak és Ekler Lucának fejtegette, hogy szerinte akár még arra is van esélye, hogy megszerezze az Exatlon férfi győztese címet, még akkor is, ha Koplányi Gábor lesz az ellenfele.

Az Exatlon Valkusz Mátéja kijelentette, még Koplányi Gábor ellen is esélyesnek érzi magát a döntőben (Fotó: Tumbász Hédi / hot! magazin)

A Kihívók Kopija, azaz Koplányi Gábor kétségtelenül az egyik legerősebb férfi versenyző a mezőnyben, akinek jó esélye van arra, hogy ott legyen az Exatlon döntőjében, ezzel Valkusz Máté sincs másként. De persze érdemes mér számolni Lencse László labdarúgóval, és a Kihívók Hadobás Olivérjével is. Így a teniszező egyelőre csak azon elmélkedett, vajon Kopit le tudná-e győzni.

A fiúknál szinte mondhatjuk, amit Roli mondott, hogy egy hely kiadó Gábor mellett

– vetette fel Laci.

„Láttunk már elég sok fordulatot itt a műsor alatt, hogy kiestek olyan játékosok, akikre az elején azt mondtuk, hogy fix finalisták, meg esélyesek a végső győzelemre. Valószínűleg Kopi lenne a legkisebb odds-os a fiúknál a döntőben, de azért vagyunk itt, hogy mi ezen változtassunk” – válaszolta Máté.

Abszolút nem fix, amit Lala mondott, hogy Kopinak már ott van a döntőben az előre megfizetett jegye. Nyilván sokat számít a hat medál, de például ha, mondjuk velem kéne párbajoznia, akkor igazából én képes lennék arra, hogy legyőzzem, mert én nagyon szeretek történelmet írni, és nagyokat alakítani. Könnyebb dolgom lenne, ha mondjuk Olivérrel kéne párbajoznom, de nem félek attól sem, ha Kopival kellene mennem

– jelentette ki később magabiztosan a teniszező.

Az Exatlon Koplányi Gábora a Kihívók legesélyesebb versenyzője, mindenki biztosra veszi a helyét a döntőben (Fotó: Tumbász Hédi / Metropol)

Az Exatlon női versenyzőinél még bármi lehetséges

Bár természetesen a fiúk sorsa sem dőlt még el biztosan, a srácok úgy érzik a lányoknál még náluk is izgalmasabb döntőre számíthatunk.

„Ezt még szerintem Laci is mondta, hogy az Exatlont a végén kell megnyerni, úgyhogy igazából az addig számított dolgok szinte törlődnek, szóval, ha az összeset nézzük, akkor ennek a forgatókönyvnek kell jönnie. De a forgatókönyvek meg azért vannak, hogy beborítsák őket az ellenfelek, és itt azért öldöklő csaták lesznek” – mondta el a véleményét Lencse Laci a női versenyzőkről. De, hogy végül kik lesznek az Exatlon győztesei 2026-ban, az csak a vasárnapi fináléban dől el, 19:45-től a TV2-n.