Kitálalt a bajnok! Egyértelmű az Exatlon végeredménye?

Jövő héten végre kiderül, kik lesznek az Exatlon Hungary 2026-os évadának győztesei, hiszen hétfőtől már az egyéni szakaszban küzdenek egymással a döntő hétre bejutott játékosok. Ez pedig nem csak nekik és szeretteiknek nagyon izgalmas, de már a rajongók is tűkön ülnek, köztük az Exatlon 3. évadának sztárjával, Somhegyi Krisztiánnal. A műugró ennek kapcsán most az is elárulta, kinek szurkol a fináléban.

Somhegyi Krisztián Exatlon rajongóként nyomonköveti az eseményeket, sőt a végeredményről is megvan a véleménye (Fotó: Máté Krisztián)

Az Exatlon Somhegyi Krisztián számára egy nagyon meghatározó élmény volt, különösen, hogy kétszer is szerepelt benne, így nem csoda, hogy szívesen nosztalgiázik az új évadot nézve. És bár a sportoló szíve most is, mint mindig, a Bajnokokért dobog, el kell ismernie, hogy a Kihívókat sem szabad alábecsülni.

Nyilván a Bajnokoknak szurkolok, bár szegények eléggé megfogyatkoztak. Szerencsére ezen a héten viszont négyen maradtak, szóval jövő héten csak hat Kihívóval állnak majd szemben, bár úgy látom, hogy az előző évadok tendenciáját folytatják, és sajnos nagyon erős ez a Kihívó csapat. Szegény Bajnokoknak nehéz dolguk van, de én bízom benne azért, hogy össze fog jönni a Kihívó-Bajnok döntő mind a férfiaknál, mind a nőknél

– vallotta be őszintén Krisztián.

„Talán a nőknél egy kicsit nagyobb esélyt látok arra, hogy egy Kihívó és egy Bajnok küzdjön meg a végső győzelemért. De a fiúknál benne van a pakliban, hogy ismét csak Kihívó döntő lesz. Remélem, hogy azért a Bajnok fiúk ezt még meg tudják fordítani” – folytatta.

Az Exatlon versenyzői hamarosan már a győzelemért küzdenek, amire Somhegyi Krisztián szerint a Kihívóknak van nagyobb esélye (Fotó: TV2)

Közülük kerülhetnek ki az Exatlon győztesei

Krisztián persze igazi profiként a versenyzőket egyenként is megfigyelte, így arról is megvan a véleménye, hogy kiknek van a legnagyobb esélye a fináléra.

„A Bajnokok közül egyébként Valkusz Mátét látom a legerősebbnek, mert elég gyors és ügyes is, a lányoknál pedig Ekler Lucára tenném a pénzemet, ha fogadnék, mert hihetetlenül jó. A Kihívóknál szerintem Csóri Dorka lehetne az ellenfele, aki egyébként műugró is volt korábban, találkoztam is már vele akkoriban. Úgyhogy szívesen megnéznék egy Luca-Dorka döntőt” – mesélte a sportoló.

A kék csapatban pedig szerintem egyértelműen Koplányi Gábor a legerősebb fiú, szóval rá is simán fogadnék. Az ügyességi játékokban is jó, gyors is, szóval nehéz dolga lenne az ellenfelének, de azért remélem az egyik Bajnoknak sikerülne legyőzni, ha úgy alakul a döntő

– tette még hozzá az Exatlon 2026-os évadának versenyzőivel kapcsolatban.