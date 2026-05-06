Exatlon Hungary: Újra együtt a kiesett Bajnokok

Csupán másfél hét maradt hátra az Exatlon Hungary műsorából. A Bajnokok mindössze négyen maradtak, ami azt jelenti, hogy hatan már csak itthonról követhetik az eseményeket. Vadkerti Adél, Halász Jázmin, Kenderesi Tamás és Filutás Viktor közös képet osztottak meg, ahol együtt szorítanak a piros csapatnak. Rá is fér a Bajnokokra, hogy minél többen szorítsanak nekik, mivel nagyon nehéz másfél hét elé néznek.

Az Exatlon Hungary Bajnok csapata új fokozatba kapcsolt és eddig nem mutatott dominanciát mutatnak az utolsó előtti héten

(Fotó: Tumbász Hédi)

Tízen indultak, de már csak négyen maradtak a Bajnokok az Exatlonban

A végjátékokban mutatott gyenge teljesítmények miatt eléggé megfogyatkozott a piros csapat. Ők már csak négyen, míg a Kihívók nyolcan vannak még versenyben. Ekler Luca, Karvalics Eszter, Lencse Laci és Valkusz Máté azok, akik a héten még megmutathatják tudásukat és bebizonyíthatják, hogy nem véletlen ők a Bajnokok.

Ám ők négyen olyan támogatást is kapnak, amiket eddig senki sem kapott a verseny alatt. Kiesett csapattársaik együtt szurkolnak nekik, és remélik, hogy a végén ők jöhetnek haza győztesként. Ez akár olyan lendületet is adhat nekik, amivel sikerülhet elérni, hogy a héten csak a kékektől búcsúzzon versenyző, ami felé tegnap nagy lépést tett a csapat.

Így szurkoltak az Exatlon műsorából már búcsúzó Bajnokok

(Fotó: Instagram)

A kiesett Bajnokok így üzentek versenyben lévő csapattársaiknak

Sajnos Jakabos Zsuzsanna és Bacskai Balázs nem tudott eljönni, de az első közös kis Bajnok összejövetelt megtartottuk idehaza! Szurkolunk itthonról a többieknek, hajrá BAJNOKOK

– írták a már itthon lévő csapattársak.

Az Exatlon 2026-os évada jövő héten befejeződik, ami azt jelenti, hogy a mostani héten befejeződnek a csapatjátékok. Most dől el, hogy kik kerülnek a három legjobb női és férfi versenyző közé. A kiesett versenyzők már csak annyival tudják támogatni a Bajnokokat, hogy folyamatosan szurkolnak nekik.

Ma 19:45-től eldől, hogy a lányok közül ki az a három, aki jövő héten megküzdhet az Exatlon Hungary bajnoka címért.