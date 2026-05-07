Remegve állt kamerák elé az Exatlon sztárja: „Én ma nem tudom, hogy hol voltam, mit csináltam”

Jövő héten elérkezünk az Exatlon Hungary 2026-os évadának döntő hetéhez, ahol a versenyzők már egyénileg küzdenek majd. A lányok mezőnye Komsa Niki és Sótonyi Boróka tegnapi párbaja után összeállt, így az már biztos, hogy Ekler Luca, Karvalics Eszter, Szabó Réka, Csóri Dorka és a párbaj nyerteseként továbbjutó Sótonyi Boróka harcolhatnak majd az Exatlon női győztese címért. Utóbbi persze még szinte fel sem ocsúdott a csapattársa ellen vívott küzdelemből, így remegő kézzel állt a kamerák elé, és úgy mesélt kavargó érzéseiről.

Sótonyi Boróka influencerként már ismert, de az Exatlonban most az igazán kemény oldalát is meg tudta mutatni (Fotó: TV2)

A Kihívók Sótonyi Borókája szoros küzdelem árán jutott be az Exatlon döntő hetére, amiben még a medálját is fel kellett használnia, de persze ő ezt cseppet sem bánja, hiszen a tét hatalmas volt, amiért megérte meghozni ezt az áldozatot.

Nem tudom, hogy örömömben sírjak, nevessek, vagy mit csináljak, de nagyon-nagyon elfáradtam, még remegnek a kezeim konkrétan. Nagyon durva. Niki nagyon magasra tette a lécet, és azt kell mondjam, hogy az eddigi legjobb futamaim voltak ezek itt az Exatlonban, kőkemény volt

– kezdte Boró elcsigázottan Gelencsér Timinek.

„Abba is belegondoltam, hogy ha nem szerzek medált kedden, akkor nem biztos, hogy itt állnék, és azért szerintem tegnap is éreztem már az előszelét ennek a párbajnak. Múlt hét előtti héten, amikor rosszul teljesítettem, már jeleztem a csapatnak, hogy azt, hogy ott legyek az egyéni szakaszban, ki kell érdemelnem, és ehhez szükségem van egy párbajra, szóval szinte biztos voltam benne, hogy a párbajra kerül a sor, akkor itt leszek” – vallotta be őszintén.

Sótonyi Boróka teljesen önkívületi állapotba került, amikor kiderült, hogy esélye van az Exatlon győztese címre (Fotó: TV2)

Az Exatlon Sótonyi Borókája érzi „vérszagot”

Bár a csinos szőke influencer cseppet sem tűnik vérszomjasnak, de most valami megváltozott. Boró számára ugyanis annyira meghatározó volt ez a párbajélmény, hogy sokkal keményebben áll majd neki az egyéni szakasznak.

„Furcsa volt kék ellen futni, furcsa volt ekkora tétért futni, de mindenképpen megerősödtem az egyéni szakaszra. Én ma nem tudom, hogy hol voltam, mit csináltam, majd visszanézem videón, de az utolsó futamnál azt éreztem, hogy csak megy a testem, de én nem tudom, hol vagyok” – próbált visszaemlékezni nevetve.

Szerintem ezáltal most egy olyan oldalamat ismertem meg, amiről eddig nem is gondoltam, hogy létezik. Az Exatlon egy nagy önismereti folyamat is, és ahogy Luca a délelőtti futamon mondta ezt a vadászni szót, és eddig csak kapizsgáltam, hogy miről beszél, de most a futamok alatt élesedett ki bennem. Volt egy olyan pont, ahol magamon is meglepődtem, hogy mennyire érzem ezt a „vérszagot”, bármilyen furcsán is hangzik. Úgyhogy talán ezt a fajta versenyszellemet tanultam meg most

– tette még hozzá, ami alapján úgy tűnik, jobb ha a csajok vele is nagyon komolyan számolnak jövő héten, és nem becsülik alá, ugyanis épp annyira szeretné megnyerni az Exatlon 2026-os évadát, mint a többiek.