Az Exatlon Kihívója megszólalt a visszatérésről: „Többeket nagyon megviselt”

Tegnap este sor került az Exatlon Hungary 2026-os évadának hatodik bázisjátékára, ahol háromhétnyi folyamatos győzelem után most a Kihívók maradtak alul, így kénytelen voltak újra a puritán tábort birtokba venni. Ez persze a csapatnak nem esett túl jól, de Sótonyi Boróka igyekszik a pozitív oldalát nézni a helyzetnek, akkor is, ha ez nem mindig könnyű. Az Exatlon versenyzői közel másfél hónap küzdelem után már igencsak elcsigázottak, így sokukat rosszul érintette ez a váltás.

Az Exatlon 5. évadának sztárja, Sótonyi Boróka szerint jót tesz a csapategységnek a puritán bázisra való visszatérés (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

A Kihívók Sótonyi Borókája a Metropolnak mesélt arról, hogy mi lehetett az oka annak, hogy az elmúlt hét sikerei után, amikor két piros versenyző, Vadkerti Adél és Bacskai Balázs esett ki, most alulmaradtak.

Azt gondolom, hogy ez egy rövid pálya és egy viszonylag rövid ügyességi feladat volt, ami általában a Bajnokoknak kedvez. A pályákon a csapat összességében jobb tempót tud hozni a pirosakhoz képest, de ezek a finom mozgásos ügyességiek jobban fekszenek nekik. Viszont ebben én fekete ló vagyok a csapatban, úgyhogy örülök, hogy nekem viszont sikerült több pontot is hoznom

– fejtette ki a véleményét Boró.

A Kihívók már igencsak elfáradtak az Exatlon döntője előtt két héttel, de remélik, hogy ezt a hetet is megússzák kieső nélkül (Fotó: Tumbász Hédi/Metropol)

Az Exatlon Kihívóit megviselte a költözés

És ha önmagában az nem lenne elég lesújtó, hogy veszítettek, pont a bázisjátékban nem sikerült jól teljesíteniük, ami a luxusvilla elveszítésével járt. Ezt pedig sokan nem vették jó néven.

„Többeket nagyon megviselt, amikor újra megérkeztünk a puritán körülmények közé. Viszont engem személy szerint annyira nem érintett meg, hiszen az első két hétben is nagyon jó volt a csapategység. Nyilván élveztük a luxus bázis kényelmét, de lehet, hogy jókor jött a váltás, hogy egy kicsit még jobban összerázódjunk újra” – árulta el a modell.

Viszont azt is gondolom, hogy azért nehezebb így megélni a puritán körülményeket, hogy tudjuk, mi van a másik oldalon. Illetve elteltek a hetek és pár héttel ezelőtt még mindenki feltöltődve érkezett otthonról, teli energiákkal és izgalommal, de azóta eltelt másfél hónap, és mindenki fárad, fáj valamije, pihenne a meccsekre, amit itt nehezebb kivitelezni. Úgyhogy természetesen nehezebben viseli a csapat, mint az első két hétben

– egészítette még ki a szavait.