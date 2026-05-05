Itt a vége? Kamerák előtt omlott össze az Exatlon közönségkedvence

Ez a sport-reality utolsó csapat hete, jövő héten már az egyéni szakaszban küzdenek a versenyzők. Ezért nagyon nem mindegy, milyen lelkiállapotban vannak az Exatlon Bajnokai és Kihívói, ki tudja kizárni a család, a barát, barátnő hiányát. Úgy látszik, Nagy Beninek nem sikerül, erős honvággyal küzd, szerelme hiánya teljesen felőrölte, elsírta magát.

Szerző: D.G.
Létrehozva: 2026.05.05. 18:45
A hétfői napot a Bajnokok nyerték, így az utolsó csapat-hetet ők tölthetik a luxus bázison, ráadásként pedig családtagjaikkal is beszélhettek. Kérdés, hogy az érzelmi töltet mennyire veszi el az Exatlon Bajnokok fókuszát, vagy hogy a Kihívók a fájdalmas veszteség miatt mennyire szívják fel magukat, hogy visszavágjanak. Az biztos, hogy az Exatlon közönségkedvenc Nagy Beni teljesen összeomlott, hogy nem ők nyerték a hívást, nem beszélhetett szerelmével. Vajon fel tud állni? 

Exatlon: Nagy Beninek hiányzik szerelme

Egy biztos, a mai nap ismét sorsdöntő versenyt hoz, hiszen a lány medáljáték után a végjáték első fordulójában kiderül, melyik az a versenyző, aki biztosan ott lesz az egyéni szakasz előtti utolsó női párbajon. Az Exatlon Hungary Kihívóknak és Bajnokoknak fel kell kötni azt a bizonyos gatyát, nagyon nem mindegy, hogy fordulnak rá véghajrára. De egyelőre az is kérdés, hogy az elvesztett videóhívás után összeomlott Nagy Beni - aki már két párbajon túl van - össze tudja-e szedni magát. 

"Úgy látszik, nagyon érzelmes típussá váltam egyszer csak, magam sem tudom, mikor történt ez meg" – mondta a Kihívók sztárja, Nagy Dani öccse, aki korábban azt mondta szerettei vele vannak Dominikán. 

Leginkább a komfortzónámon kívüli az, hogy nem tudok, nem hallok a szeretteimről semmit, semmilyen információt. Nekem semmi sem fontosabb, mint a párom, aki most óriási löketet adott volna, ha tudtam volna vele beszélni. Minden kapcsolatban vannak hullámvölgyek, nekünk most ez is egy olyan szituáció, ami bízom benne, hogy nagyon megerősíti a mi kapcsolatunkat. Nagyon jó lett volna, ha én őt látom ma. Miatta bánom, hogy elbuktuk, én mindent megtettem a pályán, szerintem a tempóm tükrözte az akarásomat, hogy látni akarom őt! Ez nem jött össze, teljesen összetört a szívem!

 

