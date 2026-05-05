Itt a vége? Kamerák előtt omlott össze az Exatlon közönségkedvence

A hétfői napot a Bajnokok nyerték, így az utolsó csapat-hetet ők tölthetik a luxus bázison, ráadásként pedig családtagjaikkal is beszélhettek. Kérdés, hogy az érzelmi töltet mennyire veszi el az Exatlon Bajnokok fókuszát, vagy hogy a Kihívók a fájdalmas veszteség miatt mennyire szívják fel magukat, hogy visszavágjanak. Az biztos, hogy az Exatlon közönségkedvenc Nagy Beni teljesen összeomlott, hogy nem ők nyerték a hívást, nem beszélhetett szerelmével. Vajon fel tud állni?

Exatlon: Nagy Beninek hiányzik szerelme

Egy biztos, a mai nap ismét sorsdöntő versenyt hoz, hiszen a lány medáljáték után a végjáték első fordulójában kiderül, melyik az a versenyző, aki biztosan ott lesz az egyéni szakasz előtti utolsó női párbajon. Az Exatlon Hungary Kihívóknak és Bajnokoknak fel kell kötni azt a bizonyos gatyát, nagyon nem mindegy, hogy fordulnak rá véghajrára. De egyelőre az is kérdés, hogy az elvesztett videóhívás után összeomlott Nagy Beni - aki már két párbajon túl van - össze tudja-e szedni magát.

"Úgy látszik, nagyon érzelmes típussá váltam egyszer csak, magam sem tudom, mikor történt ez meg" – mondta a Kihívók sztárja, Nagy Dani öccse, aki korábban azt mondta szerettei vele vannak Dominikán.