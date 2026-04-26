Elképesztő, amit az Exatlon párbajáról mondott a Kihívók sztárja

Míg a múlt héten parádézott Nagy Beni, ezen a héten nem tudta úgy hozni a pontokat, ahogy szerette volna. Emiatt az elvesztett második végjáték után ő lett a biztos párbajozó az Exatlon Hungary mai, vegyes párbajában. A sportoló lapunknak elmondta: azt hitte, pszichésen megterhelő lesz barátjával megmérkőzni, de nem így lett.

Az Exatlon Kihívók csapatában Nagy Beninek hullámzó a teljesítménye (Fotó: TV2)

Újabb versenyző búcsúzott ma este a sportrealityben. Vadkerti Adél elvesztése után bár az Exatlon Hungary 2026 Bajnokok férfi versenyzői nem szereztek medált, a csapat magabiztosan állt rajthoz a végjáték első fordulójában, és győztesként zárták a napot. Így a mai párbajt a Kihívók nem kerülhették el. A legrosszabb statisztikájú kék fiú, Nagy Beni volt a biztos párbajozó, a kérdés csak az volt, melyik csapattársa lesz az ellenfele. Főleg, hogy Komsa Niki felvetette, menjen ellene Koplányi Gábor, amin mindenki kiakadt.

„Nekem egy másodpercig se volt ez opció” – mondta őszintén Nagy Beni lapunknak, akinek testvére, a korábbi exatlonos Nagy Dani a példaképe.

„Én szeretem a sportszerűséget és a fair playt és azt érzem, hogy itt sokakkal szemben ez nem lenne fair. Itt gondolok magamra, gondolok a lehetséges párbajellenfelemre, illetve a piros csapatra is. Kopi azokért a medálokért megdolgozott, és nem azért, hogy én vagy bárki aztán a szoknyája mögé bújjon. Eljön még az idő, hogy Kopival párbajozzunk, de annak most itt nincs helye” – folytatta.

Végül Hadobás Olivérrel kellett megküzdenie, akivel nagyon összebarátkoztak.