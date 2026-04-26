Elképesztő, amit az Exatlon párbajáról mondott a Kihívók sztárja
Vegyes párbaj volt péntek este a TV2 sikerműsorában, mivel a fiú végjáték első fordulóját a Bajnokok, a másodikat a Kihívók nyerték. Az Exatlon Hungary 2026 kékek csapatából Nagy Beni jó barátjával, Hadobás Olivérrel vívott meg.
Míg a múlt héten parádézott Nagy Beni, ezen a héten nem tudta úgy hozni a pontokat, ahogy szerette volna. Emiatt az elvesztett második végjáték után ő lett a biztos párbajozó az Exatlon Hungary mai, vegyes párbajában. A sportoló lapunknak elmondta: azt hitte, pszichésen megterhelő lesz barátjával megmérkőzni, de nem így lett.
Exatlon: Nagy Beninek nem volt opció Koplányi Gábor
Újabb versenyző búcsúzott ma este a sportrealityben. Vadkerti Adél elvesztése után bár az Exatlon Hungary 2026 Bajnokok férfi versenyzői nem szereztek medált, a csapat magabiztosan állt rajthoz a végjáték első fordulójában, és győztesként zárták a napot. Így a mai párbajt a Kihívók nem kerülhették el. A legrosszabb statisztikájú kék fiú, Nagy Beni volt a biztos párbajozó, a kérdés csak az volt, melyik csapattársa lesz az ellenfele. Főleg, hogy Komsa Niki felvetette, menjen ellene Koplányi Gábor, amin mindenki kiakadt.
„Nekem egy másodpercig se volt ez opció” – mondta őszintén Nagy Beni lapunknak, akinek testvére, a korábbi exatlonos Nagy Dani a példaképe.
„Én szeretem a sportszerűséget és a fair playt és azt érzem, hogy itt sokakkal szemben ez nem lenne fair. Itt gondolok magamra, gondolok a lehetséges párbajellenfelemre, illetve a piros csapatra is. Kopi azokért a medálokért megdolgozott, és nem azért, hogy én vagy bárki aztán a szoknyája mögé bújjon. Eljön még az idő, hogy Kopival párbajozzunk, de annak most itt nincs helye” – folytatta.
Végül Hadobás Olivérrel kellett megküzdenie, akivel nagyon összebarátkoztak.
Sokkal jobban éltem meg, mint amire számítottam. Azt hittem, hogy pszichésen megterhelőbb lesz, de mi Olivérrel úgy álltunk rajthoz mindegyik futamon, hogy pacsiztunk, hogy szurkolunk egymásnak, és azon voltunk, hogy fussunk egy jót együtt. Tudtam, hogy bármelyikünk is fog veszíteni a közös párbajunkban, az biztos, hogy utána oda fog pirítani a pirosaknak. És így is lett. Persze fura volt Olivérrel futni, mert eddig mindig a pálya mellől ordítva volt mellettem az én kis barátom, de hál’ istennek mind a ketten épségben beértünk a célba, és a szerencse úgy határozta, hogy én jöttem ki győztesnek, de a lényeg, hogy egyikünk sem ment haza.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre