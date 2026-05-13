Elképesztő, mit mondott az Exatlonról Lencse Laci

A TV2 sikerműsorának első focista versenyzője, kétszeres magyar bajnok. Lencse Laci ugyanúgy áll az Exatlon Hungary versenyeihez, ahogy tette ezt labdarúgóként is, mindig csak a kitűzött célra koncentrál. A Metropolnak a labdarúgó elárulta, szeretné megnyerni a versenyt.

Lencse Laci szeretné megnyerni az Exatlont

A népszerű sport-reality újabb sorsfordító naphoz érkezett. Az Exatlon Hungary 2026 döntő hetén ma este van esélye utoljára továbbjutni a még versenyben lévő sportolóknak a TOP4 női és férfi versenyző közé. Szabó Réka és a sérülten is versenyző Sótonyi Boró, valamint Koplányi Gábor és Valkusz Máté nyugodtan várhatják az estét, de a többiek számára hatalmas a tét. Aki megnyeri a hármak viadalát, az egyenes ágon csatlakozhat a csapathoz, a többieknek párbajozni kell. A nap végén pedig kiderül, hogy a legjobb tíz exatlonista közül ki az a női és férfi versenyző, aki búcsúzni kényszerül az Exatlon Hungary-től. A lányoknál Ekler Luca, Karvalics Eszter és Csóri Dorka, míg a fiúknál Lencse Laci, Hadobás Olivér és a hétfőn súlyos sérülést elszenvedő Horváth Roli van még versenyben. Igaz, Roli hétfői sérülése miatt még kérdéses, hogy hogyan alakul a fiúk mai versenynapja. Az biztos, hogy izgalmas és feszült pillanatok várnak a versenyzőkre és a nézőkre is.

„Mindegyik fiú bombaerős. Gábor ugye bizonyította majdnem mindegyik héten, hogy vele nagyon komolyan kell számolni, de nem szeretnék senkit kiemelni. Itt mindenki ugyanolyan erősségű ebben a szakaszban már és úgy érzem, apró dolgok fognak dönteni” – mondta lapunknak a kétszeres magyar bajnok focista, aki fura becenevet adott Valkusz Máténak.

Előzetesen én annyit szerettem volna, hogy ne az első kieső legyek, azt mindenképp szerettem volna elkerülni. A verseny további szakaszában mindig fokozatosan jöttek a célok. Én egyébként is olyan vagyok, ha valamit elérek, akkor tűzök ki új célt és szeretnék még többet. Nagyon örültem, hogy sikerült eljutni az egyéni szakaszig. Az utóbbi időben, amikor már nagyon jól ment a verseny és több pontot sikerült hoznom, gyakran mantráztam, hogy én szeretném ezt az egészet megnyerni, de azért a futamokon nem ez lebeg a szemem előtt. Ott mindig az adott napra koncentrálok, így most az a cél, hogy bekerüljek a legjobb négy fiú közé.