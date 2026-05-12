Súlyos sérülést szenvedett az Exatlon sztárja, vége a versenyének?

Hétfőn este elkezdődött a sport-reality idei évadának utolsó, döntő hete, ami azt jelenti, hogy a versenyzők mostantól egyénileg kell, hogy bizonyítsanak. Mindenki szeretne bejutni az Exatlon Hungary döntőjébe, de a keddi adásból kiderül, hogy Sótonyi Boróka versenyzését sérülés állíthatja meg.

Az Exatlon 2026 szereplői közül a döntő héten megsérült Sótonyi Boróka (Fotó: TV2)

Fejsérülést szenvedett az Exatlon Kihívója

Az egyéni szakaszba jutott 10 sportolónak már ugyanaz a célja, megnyerni a versenyt. Az Exatlon Hungary 2026-ban már csak erős versenyzők vannak, mindenkinek megvan az erőssége, vagy éppen a gyengébb pontja. Hétfőn, az ötök viadalában Valkusz Máté és Szabó Réka jutottak egyenes ágon tovább, nekik így van két szabadnapjuk, amikor kipihenhetik a rengeteg futamot, amit futottak. A négyek viadalával folytatódik az Exatlon döntő hete, ami épp úgy tartogat izgalmakat és fordulatokat. Kiderül, hogy a csapatversenyek alatt megállíthatatlannak tűnő Kopi az első sikertelen egyéni nap után új erőre kap-e, vagy hogy a bajnok lányoknak sikerül-e beelőzni a kékeket. Az viszont már a keddi adás előzeteséből kiderült, hogy a mindig mosolygós Sótonyi Boróka a pályán csúnyán lesérül, beüti a fejét az egyik akadálypályába. Szabó Réka rohan elsőként hozzá oda, azonnal kiabálni kezd: Orvost! Orvost! De utána már mutatja is a kamera, hogy hatalmas púp lett az Exatlon Kihívók versenyzőjének homlokán, már csak az a kérdés, tudja-e folytatni a versenyt…

Horváth Roland is lesérült

A hétfői ötök viadalán a Nagy Benit párbajban kiejtő kék versenyző szenvedett súlyos sérülést, neki is veszélybe került további versenyzése.

Hát, abban a pillanatban átfutott az egész exatlonos életem a szemem előtt. Pénteken a párbajon óriásit küzdöttem és itt meg a legelső futamnál történt egy ilyen sérülés, rendkívül csalódott voltam, mert minden adott volt ahhoz, hogy egy jó napot teljesítsek. Jó volt az ügyességi, jó volt a sorsolás. Igazából biztos voltam benne, hogy Lacit meg fogom verni az első meccsen és még így sérülten is sikerült. Tehát nagyon-nagyon csalódott voltam, mert úgy éreztem, hogy ez a nap nekem áll, de igazából csak előre tudok tekinteni és bizakodok

- nyilatkozta a Borsnak Horváth Roland.