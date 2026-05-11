Exatlon Hungary: Szabó Réka megnyerte az ötök párbaját

Óriási izgalommal indult az Exatlon 2026-os évadjának utolsó hete. Az ötök párbajában eldőlt, hogy Szabó Réka és Valkusz Máté biztosan ott lesz az egyéni szakaszban. A Kihívók csapata így örülhetett, hogy a lányok oldalán egy versenyző már biztos ott lesz a legjobb négy között, azonban a férfiak oldalán más a helyzet. Horváth Roland sérülése és Koplányi Gábor meglepően rossz teljesítménye miatt a Bajnokok lettek az esélyesebbek.

Szabó Réka nagy meglepetést okozott az Exatlon Hungary utolsó hetének első napján

Szabó Réka az Exatlon Hungary egyéni szakaszának első biztos női versenyzője

Megmondom őszintén, amikor megláttam az ügyességi feladatot, tudtam, hogy nekem a mai napon nyernem kell. Én nagyon szeretem a felső dobást, imádok erősen dobni és tényleg már úgy álltam hozzá, hogy nem végződhet úgy a nap, hogy ne én legyek, aki megnyeri ezt. Nagy magabiztosságot és fókuszáltságot adott

– mondta győzelme után Réka.

A Kihívó lánynak nem nagyon indult úgy az Exatlon, hogy ott lesz a végjátékban, azonban az első heti hullámvölgy után más fokozatba kapcsolt. A múlt héten a Bajnokok lehengerlő teljesítményt nyújtottak, ami után nagy meglepetés volt, hogy Réka lett az első nap győztese az egyéni szakaszban.

Szabó Réka tudja, hogy kit kell majd legyőznie, hogy megnyerje az Exatlon idei évadját

Szabó Réka így esélyes lett a végső győzelemre

Az Exatlon Hungary ezen szakaszán, a versenyzők akarva-akaratlanul belegondolnak, hogy milyen lenne megnyerni az egész műsort. A lányoknál azonban van valaki, aki kimagaslott a mezőnyből. Ekler Luca a verseny szinte minden pontján bebizonyította, hogy ha valaki nyerni szeretne, akkor őt kell hozzá megvernie.

Én úgy gondolom, hogy az egész versenyszezonban Luca volt az én nagy ellenfelem. Nagyon sokat futottunk együtt, és ha lehet így fogalmazni, akkor tőle tartok leginkább, hiszen nagyon tehetséges versenyző

– emelte ki Szabó Réka.

Ennek ellenére mégsem Luca, hanem Réka volt az, aki megnyerte az ötök viadalát. Innentől pedig rendesen kipihenheti magát, mivel legközelebb csak csütörtökön kell rajthoz állnia.