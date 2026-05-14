Elképesztő felfedezés a Marson, izgalomba jöttek a tudósok

A NASA tudósai szerint a Marson felfedezett különös, pókhálóra emlékeztető kőzetképződmények fontos nyomokat rejthetnek az ősi földönkívüli élet lehetőségével kapcsolatban.

A Mars kutatása az elmúlt években látványos eredményeket hozott (Fotó: unsplash)

A földönkívüli élet titkát rejtheti a Marson talált jelenség

A Curiosity marsjáró rendkívüli részletességű felvételeket készített ezekről a furcsa mintázatokról, amelyek a tudósok szerint arra utalhatnak, hogy folyékony víz sokkal hosszabb ideig volt jelen a Marson, mint azt korábban feltételezték.

Az űrből nézve a képződmények hatalmas pókhálókra emlékeztetnek. A kutatók úgy vélik, hogy ezek a struktúrák akkor alakultak ki, amikor víz szivárgott át a kőzet repedésein. A víz ásványi anyagokat rakott le, amelyek idővel megszilárdultak, miközben a körülöttük lévő puhább kőzet lassan lekopott.

Ez az első alkalom, hogy a tudósok közvetlen közelről tanulmányozhatják ezeket a képződményeket, amelyeket korábban csak űrbeli felvételeken láttak. A küldetés tudósa, Tina Seeger szerint a jelenség elhelyezkedése különösen jelentős. Az, hogy ilyen magasan találhatók a hegyen, arra utal, hogy a felszín alatti vízszint egykor jóval magasabb lehetett, mint azt korábban gondolták.

Az, hogy ilyen magasan látjuk ezeket a hálószerű mintázatokat, azt jelzi, hogy a talajvízszintnek rendkívül magasnak kellett lennie. Ez arra utal, hogy az élet fenntartásához szükséges víz sokkal tovább jelen lehetett a Marson, mint amit a korábbi mérések alapján feltételeztünk

– mondta a BBC Sky at Night magazinjának.

A kutatócsoport reméli, hogy a képződmények további vizsgálata segít meghatározni, mennyi ideig áramolhatott víz a bolygón, milyen kiterjedt lehetett ez a folyamat, és hogy létezhettek-e a valaha is olyan körülmények a Marson, amelyek alkalmasak voltak az élet fenntartására – írja a DailyExpress.