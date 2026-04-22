Hatalmas áttörés: eddig soha nem látott bizonyítékot találtak az élet jelenlétére a Marson

A NASA marsjárója eddig ismeretlen szerves vegyületeket tárt fel, amelyek a legmeggyőzőbb bizonyítékot jelenthetik arra, hogy valaha élet volt a vörös bolygón.

Eddig soha nem látott bizonyítékot találtak az élet jelenlétére a Marson

A marsjáró szerves molekulák változatos keverékét fedezte fel – beleértve azokat a vegyi anyagokat is, amelyeket széles körben a földi élet eredetének építőköveinek tekintenek. A tudósok szerint az eredmények, amelyek egy másik bolygón elsőként végzett kémiai kísérletből származnak, azt mutatják, hogy a marsi felszín megőrizhet olyan molekulákat, amelyek az ősi élet jeleiként szolgálhatnak.

A tanulmány vezetője, Amy Williams professzor, a Floridai Egyetem munkatársa, a Curiosity és a Perseverance Mars-járó küldetések egyik tudósa elmondta, hogy a múltbeli élet jeleinek végleges azonosításához kőzetminták Földre juttatására lenne szükség. A NASA korábban ezt a Mars Sample Return (MSR) program keretében tervezte, de ezt januárban leállították.

Bár a legújabb kísérlet nem képes különbséget tenni a Marson potenciálisan létező múltbeli életből származó szerves vegyületek és a geológiai folyamatok során keletkezett vagy meteoritok által beszerzett vegyületek között, mégis úttörő felfedezésről van szó, amely jól mutatja, mennyire létfontosságú, hogy az ilyen típusú programok továbbra is létezzenek, mivel azt bizonyítja, hogy lehetséges „életre utaló bizonyítékokat keresni”.

Williams professzor - aki segített kidolgozni ezt a kémiai kísérletet -, azt mondta:

Úgy gondoljuk, olyan szerves anyagot vizsgálunk, amely 3,5 milliárd évig megőrződött a Marson. Nagyon hasznos, ha bizonyítékunk van arra, hogy ősi szerves anyagok megmaradtak, mert ez egy módja annak, hogy felmérjük egy környezet lakhatóságát. És ha megmaradt szerves szén formájában szeretnénk életre utaló bizonyítékokat keresni, ez bizonyítja, hogy lehetséges.

A kísérlet során azonosított több mint 20 vegyi anyag között a marsjáró egy nitrogéntartalmú molekulát is felfedezett, amelynek szerkezete hasonló a DNS-prekurzorokhoz – egy olyan vegyi anyagot, amelyet korábban még soha nem észleltek a Marson. A marsjáró azonosított benzotiofént is, egy nagy, kettős gyűrűs, kénes vegyi anyagot, amelyet gyakran meteoritok juttatnak el a bolygókra.