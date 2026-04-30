Hold–Antares-együttállás: égi látványosság ragyogja be az éjszakát
Különleges csillagászati eseményre ébredhetnek a korán kelők a hosszú hétvége utáni első napokban. A Hold–Antares-együttállás májusban nemcsak a hivatásos csillagászokat, hanem az amatőr égboltmegfigyelőket is lázban tartja, hiszen a két égitest szemlátomást „megérinti” majd egymást a horizont felett.
Míg a legtöbben még az igazak álmát alusszák, a május 4-re virradó éjszaka második felében a Hold–Antares-együttállás csúcspontja zajlik majd le. Az Antares, amely a Skorpió csillagkép „szíveként” ismert vörös szuperóriás, narancssárgás fényével tökéletes kontrasztot alkot majd a fogyó Hold ezüstös sarlójával. Ez a párosítás az asztrológia iránt érdeklődők számára is fontos üzenetet hordoz, de a puszta látvány miatt is érdemes lesz az égre nézni.
Hold–Antares-együttállás: mikor és hová nézzünk?
A jelenség megfigyeléséhez nem lesz szükség méregdrága távcsövekre, csupán egy tiszta déli látóhatárra. Május 4-én, hajnali 3 és 4 óra között érdemes keresni a párost a délnyugati égen.
A Hold ekkor már jócskán túl lesz a telihold fázisán, így fénye nem nyomja el az Antares misztikus izzását.
A csillagászok szerint a két objektum távolsága minimálisnak tűnik majd, ami ritka alkalmat ad az asztrofotósoknak a tökéletes kép elkészítésére.
Misztikum és tudomány találkozása
Az Antares neve görögül annyit tesz: „Mars riválisa”, utalva arra, hogy vörös színe gyakran összetéveszthető a háború istenének bolygójával. Amikor ez az óriáscsillag és kísérőnk ilyen közel kerül egymáshoz, az ókorban gyakran sorsfordító eseményeket jósoltak. Manapság inkább a természet szépségét csodáljuk benne, de tény, hogy a Hold–Antares-együttállás májusban az év egyik legfotogénebb égi eseménye, amit kár lenne kihagyni a hajnali kávé mellől.
Mire figyeljünk a megfigyeléskor?
Bár az esemény szabad szemmel is látható, egy egyszerű színházi látcső – avagy binokulár – sokat dobhat az élményen, hiszen így az Antares színe még intenzívebbnek tűnik majd. Érdemes a városi fényektől távolabb eső pontot választani, ahol a fényszennyezés nem zavarja az éjszakai égbolt mélységét. Végül pedig: ne felejtsük el, hogy a májusi hajnalok még csípősek lehetnek, így egy meleg takaró és egy termosz forró ital elengedhetetlen kelléke a csillaglesnek.
