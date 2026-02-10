RETRO RÁDIÓ

Bomba fenékkel buzdít az edzésre Dobó Ági

Ilyet nem mindennap látni. Dobó Ági szexi teste önmagáért beszél.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 21:30
Dobó Ági edzés szexi fotó életmód

Dobó Ági sokak példaképe lehet, hiszen kitartó edzéssel és egészséges életmódjával éli életét, amelynek teste és a lelke is köszönetet mondhat. A szépségkirálynő magabiztosságát érdemes elsajátítani, képei is erről árulkodnak.

Dobó Ági
Dobó Ági lehengerlőn néz ki Fotó: Kunos Attila

Dobó Ági edzésre ösztönöz

Meg kell hagyni, keményen edz Dobó Ági, hogy olyan külsővel jelenjen meg, amiért sokan ölni tudnának, ráadásul nem egyszerű mindeközben az egészséges életmódját fenntartani. De legutóbbi fotója is azt tükrözi, hogy a szépségkirálynő élvezi is, amit csinál, hiszen hatalmas mosollyal pózol szűk edzős ruhájában.

Tudjátok mit szeretek a legjobban az edzésben? Az eredményét…és igen, ezt teljesen komolyan mondom

- írta szenvedélyéről a Miss World Hungary győztese.

„Szerintem nagyon fontos megtanulnunk észrevenni és értékelni, amit magunkért teszünk... A kis lépéseket. A kitartást. ...és aztán a változást” - olvasható a modell posztjában.

Rajongóinak is tetszik, amit látnak, hiszen sorra írják a képei alá a ,,Gyönyörű vagy" és „Wow” megjegyzéseket.

 

