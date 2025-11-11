Dobó Ági végre nagyon boldog, újra együtt van a férjével

Dobó Ági, aki szeptemberben utazott ki két gyermekével Costa Ricára, most elárulta, nemcsak hármasban élik mindennapjaikat. A modell eddig csak gyermekeiről számolt be közösségi oldalán és a rajongók azt feltételezték, hogy a házaspár férfi tagja itthon maradt. Nem volt alaptalan a feltételezés, mivel a tavalyi évet is külföldön töltötte a sztáranyuka, akkor viszont férje nélkül élt a távoli országban.

Dobó Ági gyerekei ismét külföldön járnak iskolába (Fotó: Kunos Attila)

Dobó Ági Costa Rica vadregényes táján kezdett új életet

Dobó Ági rendkívül jól érzi magát Costa Ricán, de a szíve így is haza húz, amiről korábban közösségi oldalán számolt be.

Sajnos, így sem tudtam sokakkal találkozni, akikkel szerettem volna, de őszinte leszek, ez az egyik legnehezebb dolog abban, ha az ember részben (vagy egészben) külföldön él..., hogy amikor hazatér, jól ossza fel magát, és ossza be az idejét. Évek óta mesélnek erről a barátaim, hogy mennyire nehéz jól kezelni azt, hogy hazatérve mindenki szeretne belőlük egy darabot

– árulta el korábban a modell, aki nemrég Magyarországon járt.

Dobó Ági férje is kiutazott

Hónapok óta kérdezgetitek, hogy hol van a Férjem

– írta tegnap közösségi oldalán a korábbi Miss World Hungary győztese. Sokan úgy vélték, hogy ismét hármasban töltik az évet Costa Ricán a gyerekekkel, viszont tegnap Dobó Ági elárulta, hogy nincs ok aggodalomra, mivel férje, Kis Csaba is csatlakozott hozzájuk.

Dobó Ági és Kis Csaba együtt töltötték Magyarországon a nyarat, most pedig a férj kiutazott meglátogatni a családot (Fotó: Kunos Attila)

A vasárnapi bejegyzés óta a rajongók is elárasztották a modell közösségi oldalát, mivel több videó is felkerült a boldog családról. Instagram-történetében láthatólag a gyerekek nagyon élvezik, hogy édesapjuk is kiutazott hozzájuk. Korábban több hír is megjelent, miszerint a házassággal is problémák lehetnek, de ennek most komolyan ellentmondott a modell képes beszámolója.

Dobó Ági gyerekivel Magyarországot is népszerűsíti

A két kisfiú korábban az iskolába is elvitték a magyar kultúrát. A finom ételek mellett a nagyszerű épületeket is bemutatták az ottani gyerekeknek.

Elképesztően megható élmény volt

– jegyezte meg TikTok-videója mellé a csinos híresség.