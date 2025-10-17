Dobó Ági ismét Costa Ricáról vallott: "Mindenki szeretne belőlünk egy darabot"

Bár az elmúlt hetekben felröppentek a pletykák, hogy Dobó Ági és családja hazalátogatása most már örökre szól, az egykori szépségkirálynő visszautazott Costa Ricába.

Dobó Ági Fotó: Mediaworks Archív

Dobó Ági visszatért Costa Ricára

"Hétfőn éjszaka vissza is értem Costa Ricára, itt pedig összegyűjtöttem Nektek néhány pillanatot, hogy mi fért bele a 6 napomba otthon, a munka mellett... "

- írta a rengeteg kép mellé, amelyet Instagramon osztott meg követőivel.

"Ahogyan görgettem a telefonomat úgy összegeztem, hogy egészen sok minden, és sok mindenki, miközben 12-16 órákat forgattunk, fotóztunk naponta. Mondjuk tény, hogy 4-5 óránál többet egyik nap sem aludtam..." - foglalta össze Dobó Ági a Magyarországon töltött mindennapokat. Kifejtette, hogy emiatt nem mindenkivel sikerült találkoznia, akivel szeretett volna.

Sajnos így sem tudtam sokakkal találkozni, akikkel szerettem volna, de őszinte leszek, ez az egyik legnehezebb dolog abban, ha az ember részben (vagy egészben) külföldön él..., hogy amikor hazatér, jól ossza "fel magát", és ossza be az idejét. Évek óta mesélnek erről erről a barátaim, hogy mennyire nehéz jól kezelni azt, hogy hazatérve mindenki szeretne belőlük egy "darabot", persze én is mindig alig vártam, hogy jöjjenek, és időt töltsünk együtt... na, de ez nem panasz, csak egy jelenség, amiről nem tudom, hogy hallottatok-e már korábban, vagy van-e kapcsolódó tapasztalatotok?!

- osztotta meg az elfoglaltsággal járó nehézségeket. De itt közel sem volt vége Dobó Ági híreinek:

"Holnaptól jönnek a helyben készülő tartalmak is, kérjetek, kérdezzetek, ha szeretnétek!" - kecsegtette rajongóit a folytatással.