"Sírtam örömömben" – Pocsékul sikerült Dobó Ági nagy napja? Egyetlen dolog mentette meg

Dobó Ági, a modellből lett szépségkirálynő és édesanya nemrégiben ünnepelte 37. születésnapját, amelyről egy megható bejegyzésben számolt be Instagram-oldalán. Bár őszintén bevallotta, hogy nem ez volt élete napja, mégis kapott egy olyan élményt, amelyre mindig emlékezni fog. Gyermekei ugyanis iskola után biciklivel tartottak hazafelé, amikor megálltak a boltban, és saját maguktól, mindenféle kérés vagy sugallat nélkül összeválogatták édesanyjuk kedvenc finomságait. A kis meglepetéssel hazaállítva azt akarták, hogy Ági is érezze: fontos számukra, hogy az ő születésnapja is különleges legyen.

Dobó Ági Costa Rica után újra itthon él a családjával (Fotó: Mediaworks archív)

Dobó Ági gyerekei óriási meglepetéssel készültek

„Senki nem szólt nekik, senki nem kérte őket. Megleptek. Pedig képzeljétek, engem nem igazán szoktak meglepni. Szóval sírtam örömömben, meghatottságomban. Azért, mert hiába kicsik még, de figyelnek rám, szeretnek engem, törődnek velem” – írta a megható posztban a kétgyermekes édesanya.

Dobó Ági azt is hozzátette, hogy gyermekei pontosan értik, milyen fontos dolog a születésnap, és mennyire jó érzés, ha valakit felköszöntenek, megajándékoznak. Meghatottságát tovább fokozta, hogy a gesztus teljesen spontán és őszinte szeretetből fakadt.

Idén sem maradt el a hagyomány

Ági minden évben különleges hagyományt követ egyébként: a saját születése napján ő ajándékozza meg édesanyját, kifejezve ezzel háláját azért, hogy életet adott neki.

Én pedig idén is folytatom a hagyományt, miszerint a szülésem/születésem alkalmából én ajándékozom meg Anyukámat!

– tette hozzá bejegyzésében.

Özönlöttek az üzenetek

A bejegyzés alatt természetesen rengeteg gratuláció érkezett. Több ismert név is felköszöntötte, köztük Holdampf Linda, valamint Meszimerisz Krisztina, Curtis exneje, akik szívhez szóló kommentekkel üzentek a szépségkirálynőnek.

Dobó Ági története ismét bebizonyította, hogy a legnagyobb ajándék sokszor nem a csillogó ékszer vagy a nagy meglepetés, hanem az a figyelem és szeretet, amelyet a legközelebbi szeretteinktől kapunk. A modell és édesanya számára pedig ez a születésnap így vált igazán felejthetetlenné.