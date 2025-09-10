Dobó Ági tetoválást varratott az elmúlt időszak emlékére

A modell Instagramon emlékezett meg az elmúlt nehéz időszakáról. Ennek emlékeként Dobó Ági és férje egy-egy tetoválást varratott magára.

Dobó Ági majdnem életét vesztette, majd új országba költözött; mindemellett sok minden más is kihívás elé állította 2025-ben (Fotó: Mediaworks Archív)

Közös tetoválás: Dobó Ági és férje egyedi ábrát készíttetett

Dobó Ági nehéz éven van túl, ahogy ő fogalmaz ez volt élete „legtranszformatívabb éve”. Mint írta, az év elején majdnem meghalt, emiatt életmentő műtéten kellett átesnie, majd jött egy nagyobb változás az életében: Costa Ricára költözött.

„Amíg «egyedül» voltam, rátaláltam a legbátrabb énemre, és legyőztem megannyi démonomat. Lehasogattam magamról terheket, és elkezdtem megtanulni meghúzni a határaimat. Nemet mondani úgy, hogy a lelkiismeretem se bántson... Magamat választani olyan helyzetekben, amelyekben korábban leghátra soroltam volna a saját vágyaimat.” – írta posztjában, majd hozzátette, hogy olyan döntéseket kellett meghoznia, amiknek a következményeit el kellett viselnie, de mint mondja, ezáltal sikerült neki olyan édesanyává válnia, akire a fiainak szüksége van. „Sikerült többször, tartósan is JELEN lennem az életünkben, ezáltal olyan Anyukája lehettem a Fiaimnak, akire most iszonyatosan büszke vagyok, és amire talán pont az utolsó pillanatban került sor, mielőtt elindulnak anya szoknyája mellől a saját kis útjaikon...”

A történteket szimbólumként, egy-egy tetoválás formájában örökítették meg férjével: az ábra egy szívet formál a két fiúk ujjlenyomataiból megalkotva.