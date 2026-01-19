Dobó Ági formás feneket villantott: „Most nagyon büszke vagyok”
A kétgyermekes édesanya nem akármilyen képet töltött fel az Instagramra. Dobó Ági sokat megmutatott magából.
Dobó Ági és családja már jó ideje Costa Ricán él, és nem fukarkodnak azzal, hogy betekintést engedjenek a trópusi mindennapjaikba. Legutóbbi posztja azonban még az ő rajongóit is sokkolta: az anyuka egy különleges, mesebeli helyszínen, az Eco Chontales vízesésnél pózolt bikiniben. A fotó látványos és lélegzetelállító: Ági formás alakja a kristálytiszta vízesés előtt épp olyan, mintha a természet és az emberi szépség tökéletes harmóniáját mutatná.
Dobó Ági Costa Ricai fotója több, mint döbbenetes
Dobó Ági Instagramra készült fotójából süt a magabiztosság és az egészséges, sportos életstílus. Nem csoda: a szépségkirálynő, nemcsak a tengerparton és a vízesésnél mozog előszeretettel, hanem a mindennapjaikban is próbálja mozgásra ösztönözni családját.
„Az egész családot rávettem, hogy csatlakozzunk egy új futóközösséghez... vasárnap reggel! És most nagyon büszke vagyok magunkra!” – írta Ági a közösségi oldalán.
Futóközösséghez csatlakoztak
Ági nyíltan írt arról, hogy milyen nehéz manapság „megmozdítani” a gyerekeket, különösen a lázadó tini korosztályt: „Ez a generáció szinte le tudná élni az egész életét a négy fal között, az online térben… De amint elindulnak, imádják, élvezik, és képesek elmélyedni mindenféle aktivitásban, kapcsolódni egymással fizikailag is” – vallotta be. A hétköznapokban, amikor a gyerekek iskolai elfoglaltságai és edzései miatt szoros a program, a hétvégék valódi kihívást jelentenek, de Ági tudatosan igyekszik egyensúlyt teremteni a minőségi családi idő és a pihenés között.
Kihasználják a trópusi paradicsom adottságait
A futóprogram után sem áll meg a móka: délután Robbanó cica vagy Rummikub-party várja a családot, ahol a gyerekek élőben kapcsolódhatnak egymáshoz, miközben a versengés és a nevetés garantált. Dobó Ági élete így egyszerre szól a természet szépségéről, a sportos életmódról és a családi harmóniáról, mindezt egy trópusi környezetben, ahol a bikinis fotók mellett a hétköznapi élet apró örömei is megjelennek. Az Eco Chontales vízesés körül készült képek nemcsak a nyaralás szépségét mutatják, hanem Ági elszántságát is, hogy a családját aktívan, közösen élje meg a mindennapokat.
