Dobó Ági formás feneket villantott: „Most nagyon büszke vagyok”

Dobó Ági és családja már jó ideje Costa Ricán él, és nem fukarkodnak azzal, hogy betekintést engedjenek a trópusi mindennapjaikba. Legutóbbi posztja azonban még az ő rajongóit is sokkolta: az anyuka egy különleges, mesebeli helyszínen, az Eco Chontales vízesésnél pózolt bikiniben. A fotó látványos és lélegzetelállító: Ági formás alakja a kristálytiszta vízesés előtt épp olyan, mintha a természet és az emberi szépség tökéletes harmóniáját mutatná.

Dobó Ági férje és a gyerekek is imádják a kinti életet (Fotó: Bors)

Dobó Ági Costa Ricai fotója több, mint döbbenetes

Dobó Ági Instagramra készült fotójából süt a magabiztosság és az egészséges, sportos életstílus. Nem csoda: a szépségkirálynő, nemcsak a tengerparton és a vízesésnél mozog előszeretettel, hanem a mindennapjaikban is próbálja mozgásra ösztönözni családját.

„Az egész családot rávettem, hogy csatlakozzunk egy új futóközösséghez... vasárnap reggel! És most nagyon büszke vagyok magunkra!” – írta Ági a közösségi oldalán.

Dobó Ági 37 évesen is bomba formában van (Fotó: Instagram)

Futóközösséghez csatlakoztak

Ági nyíltan írt arról, hogy milyen nehéz manapság „megmozdítani” a gyerekeket, különösen a lázadó tini korosztályt: „Ez a generáció szinte le tudná élni az egész életét a négy fal között, az online térben… De amint elindulnak, imádják, élvezik, és képesek elmélyedni mindenféle aktivitásban, kapcsolódni egymással fizikailag is” – vallotta be. A hétköznapokban, amikor a gyerekek iskolai elfoglaltságai és edzései miatt szoros a program, a hétvégék valódi kihívást jelentenek, de Ági tudatosan igyekszik egyensúlyt teremteni a minőségi családi idő és a pihenés között.

Kihasználják a trópusi paradicsom adottságait

A futóprogram után sem áll meg a móka: délután Robbanó cica vagy Rummikub-party várja a családot, ahol a gyerekek élőben kapcsolódhatnak egymáshoz, miközben a versengés és a nevetés garantált. Dobó Ági élete így egyszerre szól a természet szépségéről, a sportos életmódról és a családi harmóniáról, mindezt egy trópusi környezetben, ahol a bikinis fotók mellett a hétköznapi élet apró örömei is megjelennek. Az Eco Chontales vízesés körül készült képek nemcsak a nyaralás szépségét mutatják, hanem Ági elszántságát is, hogy a családját aktívan, közösen élje meg a mindennapokat.