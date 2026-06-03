Kerékpározás világnapja: mutatjuk, miként fejlődött a drótszamár

Vajon honnan indult ez a zseniális találmány, hol tart ma a bicikliipar, és milyen vadonatúj hazai útvonalon érdemes idén nyáron nyeregbe pattanni? A kerékpározás világnapja alkalmából utánajártunk!

Június 3-án van a kerékpározás világnapja. / Fotó: pexels.com

Június 3-a a kerékpározás világnapja

Az ENSZ Közgyűlése 2018. április 12-én hozott történelmi határozatával június 3-át nyilvánította a Kerékpár Világnapjává (World Bicycle Day). Az elismerés nem véletlenszerű: a szervezet ezzel fejezte ki tiszteletét a több mint két évszázada használt eszköz egyedisége, hosszú élettartama és sokoldalúsága előtt. A kerékpár egy egyszerű, megfizethető, megbízható, tiszta, környezetbarát és fenntartható közlekedési eszköz, amely óvja az egészséget, valamint támogatja a környezettudatosságot.

Mióta léteznek egyáltalán kerékpárok

Bár az emberiség évezredek óta használja a kereket, a mai értelemben vett kerékpár ősére a 19. század elejéig várni kellett. A történet 1817-ben kezdődött, amikor Karl von Drais német báró feltalálta a futógépet (Laufmaschine). Ez a fából készült szerkezet még teljesen nélkülözte a pedálokat és a láncot, de az első kereket már kormányozni lehetett.

A kerékpár fejlődése aztán a 19. század második felében felgyorsult. Az 1860-as években francia mesterek (Pierre Michaux és fiai) pedálokat szereltek közvetlenül az első kerék tengelyére – ez volt a híres csontrázó.

Hogy gyorsabban lehessen haladni, az első kereket elkezdték gigantikussá növelni, így születtek meg az 1870-es évek ikonikus, de rendkívül veszélyes, hatalmas kerekű kerékpárjai a velocipédek.

Az igazi fordulópontot John Kemp Starley 1885-ös találmánya, a biztonsági kerékpár jelentette. Ez már azonos méretű kerekekkel, lánchajtással és gyémánt alakú vázzal rendelkezett ,

, John Boyd Dunlop 1888-as felfújható gumiabroncsa pedig végképp kényelmessé és tömegesen használhatóvá tette a járművet.

Tricikli az 1900-as években. / Fotó: Fodor István/Fortepan

A kerékpárok fejlesztése azóta is folyamatosan zajlik

Ha a 19. századi úttörők látnák a mai kerékpáripart, valószínűleg rá sem ismernének a saját találmányukra. Napjainkban a szektor ugyanis elképesztő technológiai forradalmon megy keresztül, ahol a digitalizáció és az anyagtudomány kéz a kézben jár. Jelenleg a legmeghatározóbb trend kétségkívül az elektromos kerékpár és az e-cargo (teherszállító) bringa. A közeli jövőben pedig a mesterséges intelligenciával és szenzorokkal felszerelt elektromos biciklik lesznek a hétköznapi felhasználás csúcsai, amik 3D-nyomtatott titán alkatrészekből és 100 százalékban újrahasznosított műanyagból vagy biokompozitokból készülnek majd. Ezek a kerékpárok pedig már gyárilag beépített GPS-követővel, radaros holttérfigyelővel, ütközésgátló figyelmeztetéssel és automata segélyhívó funkcióval érkeznek majd boltok polcaira.