"Ez nem az én testem, nem akarom" - összetört testsúlya miatt Young G Béci felesége, Norina

Akik figyelemmel követik Mészáros Norina életét, azok tudják, hogy bizony sok egészségügyi problémával küzdött. A rapper felesége nagyon hálás az életnek azért, hogy megszületett kislánya, Rebeka, a betegsége következményeit azonban még most is viseli. Egy friss sztorijában most arról számolt be, hogy még mindig nagyon aggasztja a testsúlya. Nagyon odafigyel arra, hogy mit eszik, egészséges életmódot folytat, ám még mindig 14 kiló plusszban van. Most orvoshoz ment, hogy utánajárjon, mi lehet ennek az oka. Az orvos megerősítette, hogy ennyi hormonális műtét után nem csoda, ha még mindig nem állt helyre a súlya.

Még mindig 14 kg plusszban vagyok, és bízom abban, hogy a doktor úr segít nekem, hogy ne kerüljek depresszióba, mert már nagyon ki vagyok. Én egy magas, vékony típus vagyok, és ez nem az én testem, nem akarom...

- írja összetörten Norina a sztorijában.