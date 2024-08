"Örülök ennek" - Új fejezet kezdődött Young G Béciék életében

Rohan az idő, alig kezdődött el a nyár, de már hamarosan itt van a szeptember, megnyitják a kapuikat az oktatási intézmények, köztük az óvodáknál is elkezdődött a beszoktatási időszak. Young G Béciék kisebbik lánya, a kis Rebi is megkezdte ezt, azonban már nem a bölcsődében, hanem egy új közösségbe, az óvodába jár.

Young G Béciék büszkék kislányukra (Fotó: Szabolcs László)

A rapper felesége a közösségi oldalán számolt be arról, hogy milyen élmény volt kislányuk számára az első óvodai nap, ami gördülékenyebben sikerült, mint azt gondolták.

Ovi beszoktatás első nap: Megszeppent, halkszavú... az első órában, a másodikban már mutatta a kutyáját és önfeledten játszott! Jó lesz ez. Óvó nénik és a dajka is cuki! Örülök ennek az angol csoportnak!

– írta Young G Béci felesége, Mészáros Norina, aki így megnyugodhat a beszoktatást illetően.

Büszkén mutatta meg kislányát Mészáros Norina (Fotó: Instagram)

Kisöcsit kapott Young G Béci kislánya

A rapper és felesége egy videót készített nemrégiben, hogy méltó módon harangozzák be egy másik nagy hírt. Közösen amellett döntöttek, hogy bővüljön a családjuk, ezt azzal is indokolták, hogy kislányuk, Rebeka már elég nagy ahhoz, hogy másról is tudjanak mellette gondoskodni. Ezért úgy döntöttek, hogy magukhoz fogadnak egy kiskutyát.

„Úgy döntöttünk, hogy kutya gazdik leszünk! A Maltipoora esett a választásunk, hiszen rengeteg jót hallottunk róla, főként, hogy gyerekbarát és nem hullik a szőre. Rebe tehát kap egy öcsikét, Napsi pedig megosztja a tapasztalatait, hiszen neki is van egy kutyusa!” – írták Béciék korábban az Instagramon.