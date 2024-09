Végre kiderült: ők lesznek a Dancing with the Stars szereplői, mindenkinek leesett az álla

Nem kell tovább várni, végre kiderült, hogy kiket láthatunk táncolni a Dancing with the Stars október 26-án induló új évadában a TV2-n. A műsorvezető továbbra is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András lesz, ráadásul a zsűritagok tekintetében sincs változás, hiszen maradt Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás – írja a Bors.

Fotó: Szabolcs László

Íme a Dancing with the Stars következő évadának szereplői:

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Hosszú Katinka és Suti András

Szabó Zsófi és Andrei Mangra

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid

Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Kucsera Gábor és Stana Alexandra

PSG Ogli és Szőke Zsuzsi

Kamarás Norbi és Sebesi Daniella

WhisperTon és Tóth Katica

A 10 párosból egyelőre csak 9-et árultak el, az utolsó páros meglepetés lesz majd a nézőknek. Külön érdekesség, hogy Tóth Gabi a szerelmével fog táncolni, illetve az is, hogy a többszörös olimpikonunk, Hosszú Katinka is szerencsét próbál a táncos műsorban.