Itt a szenzációs bejelentés: ők a Dancing With the Stars 10. párja

A Dancing With the Stars az ország legnépszerűbb műsora, és bizony az egész országot a tévé elé bilincseli. Amióta bejelentették az idei évad párjait, csak és kizárólag arra tud gondolni minden magyar, hogy vajon ki lehet a 10. táncospár? A nagy bejelentésen ugyanis csak 9 párt jelentettek be:

Szabó Zsófi és Andrei Mangra Kucsera Gábor és Stana Alexandra Mihályfi Luca és Hegyes Berci PSG Ogli (Papp Olivér) és Szőke Zsuzsanna Törőcsik Franciska és Baranya Dávid Kamarás Norbert és Sebesi Daniella Tóth Gabi és Papp Máté Bence Whisper Ton és Tóth Katica Hosszú Katinka és Suti András

A tizedik páros kilétét azonban rejtély övezte... Eddig. Most kiderült, hogy a 10. páros Vomberg Frigyes és Südi Iringó.

Az eredeti terv azonban nem ez volt. A TV2 előzeteséből kiderült, hogy Lagzi Lajcsit szerették volna Iringó társaként felkérni, és bizony már a próbák is megkezdődtek. Mindazonáltal a büntetésvégrehajtásban meglévő ügye nem tette ezt lehetővé, ezért végül Vomberg Frigyes lett Südi Iringó párja.