Hazugsággal vádolják Kucsera Gábort, most tiszta vizet öntött a pohárba - videó

Lóg a próbákról, nem veszi komolyan a felkészülést a Dancing with the Stars-ra - ezzel vádolják Kucsera Gábort. A Tények Plusz elcsípte az olimpikont a táncteremben, s kiderült, hogy áll a koreográfiával. Kikérdezték a rosszindulatú megjegyzésekről is.

Stana Alexandra és Kucsera Gábor / Fotó: TV2

A pletykákról profi táncos-párjának, Stana Alexandrának is megvan a véleménye.

Nálunk így telnek a mindennapok, nagyon sokat nevetünk

- kezdte Stana Alexandra, aki cáfolta, hogy a pletykák igazak lennének, ugyanis kitartóan készülnek a versenyre.

Kucsera Gábor így nyilatkozott:

Nagyon sok elfoglaltságom van, ezért mi általában este fél 9-től éjfélig szoktunk táncolni. Igen, volt egy ilyen kavarodás, hogy reggel táncoltunk volna, de akkor másnak nem volt jó, este meg már én annyira elfáradtam a napi teendőimben, hogy nem volt erőm Veresegyházáról beindulni Pestre. Úgyhogy igen, volt, hogy lemondtam egy próbát

- mondta Gábor, aki igyekszik a táncpróbákat összeegyeztetni az apasággal.