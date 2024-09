Stana Alexandra máris kicsinálja Kucsera Gábort

Képzeljétek el, hogy 22:54 van, és most végeztünk a próbával kb. 5 perce

- mesélte sztorjában Stana Alexandra, mire Kucsera Gábor panaszosan nyöszörögni kezdett a kanapén, és elmondta, hogy soha nem fog hazamenni, inkább ott marad aludni.

Ez azért is volna indokolt, mert másnap reggel 8-kor már kezdtek is. Ennek Kucsera Gábor nem örül túlságosan, de mindent a sikerért. Már az egész ország nagyon várja a Dancing With the Starst, ahol Kucsi hamarosan megmutathatja, hogy mit tanult Stana Alexandrától.