Óriási drámával végződött a Dancing With the Stars első része: ők a kiesők

Végre elkezdődött a műsor, amire már az egész ország annyira várt! Magyarország nagyon szereti a TV2 műsorait, a Dancing With The Starsnak azonban nincs párja! Mindenki szereti nézni, ahogyan a hírességek profi táncosok oldalán ropják a csodásabbnál csodásabb koreográfiákat, sajnos azonban - minthogy egy versenyről van szó - számolnunk kell a kiesés veszélyével is. Az első adásban sincs ez másképpen: sajnos most is el kellett köszönnünk egy párostól.

Az adás végére Tóth Gabi és Papp Máté Bence, Hosszú Katinka és Suti András, és Kamarás Norbert és Sebesi Daniella kerültek veszélyzónába. A zsűri megmenthetett egy párost: ők Hosszú Katinkát és Suti Andrást mentették meg. Végül a nézők szavazata alapján Kamarás Norbert és Sebesi Daniella számára véget ér a játék, ami bizony magyarok millióit döbbentette meg.