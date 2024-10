Furcsa felvétel került ki Hosszú Katinkáról, ilyen lenne valójában?

Világklasszis sportolónk, Hosszú Katinka szinte mindenkit meglepett, amikor bejelentésre került, hogy ő is szerepel a TV2 sikerműsorának, a Dancing with the Stars-nak az október 26-án induló ötödik évadában. Eddig a medencében, úszóként teljesített az olimpikon, de most a táncparketten is bizonyítania kell.

Hosszú Katinka és a táncpartnere, Suti András / Fotó: Ladóczki Balázs

Hosszú Katinka gőzerővel készül élete egyik legnagyobb megmérettetésére, ami miatt valószínűleg a komfortzónájából is ki kellett lépnie, hiszen ezt az oldalát még egyáltalán nem láthattuk. Minden bizonnyal nagyon izgul már a Dancing with the Stars miatt a híresség, akiről nemrég egy egészen "furcsa" videó került ki az internetre.

A felvételen az látható, hogy Hosszú Katinka mosolyog a Dancing with the Stars-os képe előtt, majd elkezd grimaszolni és rázni magát.

Hosszú Katinka rajongói a visszajelzések alapján jól meglepődtek a videón, hiszen eddig ezt a "bohóckodós" oldalát sem sűrűn mutatta meg az úszónő. Úgy tűnik, hogy kifejezetten felszabadult lett a Dancing with the Stars-nak köszönhetően, már csak az a kérdés, hogy vajon sikerül-e megnyernie a sokak kedvencének számító táncos műsort.

Itt lehet megtekinteni a videót: