"Lezártuk" - Tóth Gabi nyilvánosan üzent, eddig tartott a botrány?

Október 26-án elstartolt a TV2-n a Dancing with the Stars 5. évada, amiben Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence is megcsillogtatták a tánctudásukat. A zsűri nem volt teljesen elragadtatva a produkciójuktól, ráadásul egyesek szerint egy kicsit személyeskedő is volt a kritika, hiszen Szente Vajk például az Álomhajó című slágerhez hasonlította, hogy mindenhol a sztárpár kapcsolatáról kell hallania – elmondása szerint ahogy a dalt is, így a róluk szóló híreket is szeretné kikerülni, de nem sikerül.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence a Dancing with the Stars-ban.

Szente Vajk beszólásából egészen nagy botrány lett, Tóth Gabin érezni lehetett, hogy nem esett jól neki ez a megnyilvánulás. Úgy tűnik, hogy pár napig maradt benne egy tüske emiatt, de most a közösségi oldalán tudatta az aranytorkú énekesnő, hogy lezárásra került a dolog.

Akkor álom hajó’ a vége😅

Újult erővel vágtunk neki ennek a hétnek is!

Lezártuk, a kulcsot pedig behajítottuk a Dunába😂❤️

Legyen tánc!!

– írta Tóth Gabi.

A híresség egy videót is mellékelt a próbáról, már ezerrel készülnek a Dancing with the Stars következő adására: