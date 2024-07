„Az én személyiségemtől távol áll, hogy a cipőmből itassam a színészkollégáimat” – Törőcsik Franciska még mindig nem szokta meg, hogy híres

Törőcsik Franciska a Palikék világa by Manna műsorában beszélt arról, hogy manapság már nem az a minőségi munka a cél, mint anno. Ez pedig kihatással van a mai színésznők életére, és megítélésére is. Bár az ő személyiségétől alapból távol áll ez a fajta magamutogatás, de manapság nincs is erre olyan lehetőségük, mint a régi korok nagy díváinak.

Törőcsik Franciska nem szeretne díva lenni Fotó: Szabolcs László

Szórakoztatás minőség helyett

A Hazatalálsz sztárja arról beszélt, hogy a mai televíziózás teljesen átalakult, és inkább a populáris, szórakoztató műsorok létrehozása a cél. Ez nem csak a művészek életére, hírnevére van hatással, de a szakmai fejlődésük is korlátozottabb. Kevesebb a kihívás, és ezzel a fejlődési lehetőség is.

„Azok a tévéjátékok azért minőségben magasabb színvonalat képviseltek, mint a mai tévéműsorok. A minőségre való törekvés sokkal erőteljesebb volt. A mai világban azért inkább a szórakoztatáson van a hangsúly. Nekik olyan szerepeik és lehetőségeik voltak, ami által olyan minőségi színésznővé fejlődhettek. Nekünk ez már nincsen meg. A 70-es 80-as években azok a nagy színésznők tényleg olyan életutat jártak be, és olyan szerepeket játszhattak el, olyan rendezők kezei között, amire nekünk már így nincs lehetőségünk.”

Nagyobb nyomás, nagyobb hírnév, nagyobb díva

Franciska szerint az is hozzájárulhatott az akkori dívakultuszhoz, hogy akkor csak a tv-ben látták a művészeket, és ennek nagyobb divatja is volt. A színészeket mindenki felismerte, népszerűek voltak, és erre rá is tudtak játszani. Ő mondjuk nem szeretne így viselkedni.

„Könnyebb volt, mert az ember, ha benne volt a tv-ben, másnap mindenki felismerte az utcán. Ettől sokkal nagyobb is volt a nyomás. De ez tehette lehetővé azt, hogy olyanokat engedhettek meg maguknak, amiket ma szerintem mi már nem. Például azt, ahogy istenítették őket, és ahogy ezt ők imádták. De én nem élnék vele.”

Az én személyiségemtől távol is áll, hogy belépjek egy büfébe, és a cipőmből itassam a színészkollégáimat.

„De ez én vagyok, és én ilyen szeretek lenni” – tette hozzá a színésznő.

Törőcsik Franciska nagyon megválogatja, mit oszt meg a közösségi médiában Fotó: Czinege Melinda CZM

Törőcsik Franciska még mindig meglepődik, ha megismerik

Többször is figyelmeztetnie kell magát, hogy figyeljen oda, hogy viselkedik nyilvánosan. A Tv2 sorozatának sztárja szerint a közszereplőknek ilyen szempontból nagyobb felelőssége van. Mert másoknak esetleg többet jelenthet, hogy egy olyan személlyel konfrontálódnak, akit látnak a tévében. Azonban azt sem szeretné, ha ez a nyomás az egész életére kihatna. Szerinte ők is csak emberek, van rosszabb napjuk, el kell fogadni, hogy ők sem mosolyognak mindig az utcán.