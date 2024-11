Szandál zokni: záporoztak a megjegyzések Tóth Gabi fotójára

Igazán különleges tematikával tért vissza szombaton a Dancing with the Stars: a versenyzőkhöz a családtagok is csatlakoztak a táncparketten. Tóth Gabi és szerelme, Papp Máté Bence párosát az énekesnő édesapja, Tóth István egészítette ki, akivel egy csodálatos bécsi keringőt adtak elő. A produkcióval a pár simán továbbjutott a következő élő adásba, amire már buzgón készülnek.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence.

Mi már reggel 9-től gyakoroltunk a mesterrel, Faluvégi Andrással, még a Budapest Open Dance Championship versenye előtt, ahova többek között Izlandról és Mexikóból is érkeztek versenyzők és amit évek óta Ő rendez Magyarországon. Sok sikert a versenyzőknek, Andris, mi pedig folytatjuk este

- árulta el Instagram-oldalán Papp Máté Bence, egy Tóth Gabival közös fotó mellett, a kommentszekcióba pedig csakhamar özönleni kezdtek a rajongók kedves üzenetei.

Csodaszép pár! Viszont a szívecskés zokni viszi mégis a prímet a táncos cipellővel

- jegyezte meg az egyik követő.

Ahh, de jó a zoknid!

- dicsérte meg egy újabb rajongó Tóth Gabi ruhadarabját.

Gabikám, gyönyörű a testtartásotok!

- jelentette ki elismerően egy újabb kommentelő.