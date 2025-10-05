Ismét nem csalódtunk a dekoltázsában: Nagyot villantott Sofia Vergara

Felrobbant az internet a szexi színésznőtől.
Mint arról korábban beszámoltunk, a gyönyörű színésznő, Sofia Vergara kiruccanásra indult Párizsba a Párizsi divathétre. Ennek alkalmából már több "képeslapot" is küldött rajongóinak, amelyen pompásan feszít divatos felsőiben, amelyből majdnem kibuggyannak formás mellei. Ez ebben az esetben sem maradt el.
Instagramon megosztott képén a színésznő egy mélyen dekoltált fekete felsőt visel, csábos vállait pedig egy fehér blézerrel igyekszik eltakarni. A szetthez stílusosan egy fehér vászon nadrágot választott. Egy különleges kiegészítő is megjelenik a képen: mélyen kivágott dekoltázsa közé lóg egy aranynyaklánc függője, ezzel még inkább odavonzza a tekinteteket.
A kolumbiai származású színésznő nemrég egy partiról közvetített, és láthatóan a hangulatból sem volt hiány. A felvételen csak annyit látni, hogy egy hölggyel fotót akart készíteni, de abból mégis videó sikerült, ezen pedig Sofia jót nevet.
Azt sem érdemes kifelejteni, hogy a sejtelmes fények és a háttérben szóló zene is azt sejteti, hogy egy szórakozóhelyen készült a videó, amelyhez Sofia csak ennyit írt: "Végre az én kicsimmel" - utalva arra, hogy már régen találkozott barátnőjével. Sofia Vergara dekoltázsa természetesen ezen a felvételen is főszerepet kapott.
A kacérkodó videót IDE kattintva tudod megtekinteni.
