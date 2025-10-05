Ismét nem csalódtunk a dekoltázsában: Nagyot villantott Sofia Vergara

Mint arról korábban beszámoltunk, a gyönyörű színésznő, Sofia Vergara kiruccanásra indult Párizsba a Párizsi divathétre. Ennek alkalmából már több "képeslapot" is küldött rajongóinak, amelyen pompásan feszít divatos felsőiben, amelyből majdnem kibuggyannak formás mellei. Ez ebben az esetben sem maradt el.

Sofia Vergara nem okozott csalódást. Forrás: Facebook

Instagramon megosztott képén a színésznő egy mélyen dekoltált fekete felsőt visel, csábos vállait pedig egy fehér blézerrel igyekszik eltakarni. A szetthez stílusosan egy fehér vászon nadrágot választott. Egy különleges kiegészítő is megjelenik a képen: mélyen kivágott dekoltázsa közé lóg egy aranynyaklánc függője, ezzel még inkább odavonzza a tekinteteket.

Sofia Vergara videóban is kacérkodik

A kolumbiai származású színésznő nemrég egy partiról közvetített, és láthatóan a hangulatból sem volt hiány. A felvételen csak annyit látni, hogy egy hölggyel fotót akart készíteni, de abból mégis videó sikerült, ezen pedig Sofia jót nevet.

Azt sem érdemes kifelejteni, hogy a sejtelmes fények és a háttérben szóló zene is azt sejteti, hogy egy szórakozóhelyen készült a videó, amelyhez Sofia csak ennyit írt: "Végre az én kicsimmel" - utalva arra, hogy már régen találkozott barátnőjével. Sofia Vergara dekoltázsa természetesen ezen a felvételen is főszerepet kapott.

