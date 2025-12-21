RETRO RÁDIÓ

„Béke szálljon minden házra, Kis családra, nagy családra!” - karácsonyi dallal üzent Orbán Viktor

Karácsony előtt ez a videó szívet melengető.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 21:27
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés karácsony üzenet

Orbán Viktor a szegedi Háborúellenes Gyűlés vége óta sorra osztja meg a különböző tartalmakat a közösségi oldalán. Amelyek közül nagyon sok megható.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor Fotó: mw

A kormányfő most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ezen az látható, amint Radics Gigi a Kis karácsony, nagy karácsony-t énekli a Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök videója nagyon megható, különösen így karácsony előtt néhány nappal.

Béke szálljon minden házra, Kis családra, nagy családra!

- idézi az ünnepi dal egy sorát Orbán Viktor.

 

