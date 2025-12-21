„Béke szálljon minden házra, Kis családra, nagy családra!” - karácsonyi dallal üzent Orbán Viktor
Karácsony előtt ez a videó szívet melengető.
Orbán Viktor a szegedi Háborúellenes Gyűlés vége óta sorra osztja meg a különböző tartalmakat a közösségi oldalán. Amelyek közül nagyon sok megható.
A kormányfő most egy újabb videóval jelentkezett a közösségi oldalán. Ezen az látható, amint Radics Gigi a Kis karácsony, nagy karácsony-t énekli a Háborúellenes Gyűlésen. A miniszterelnök videója nagyon megható, különösen így karácsony előtt néhány nappal.
Béke szálljon minden házra, Kis családra, nagy családra!
- idézi az ünnepi dal egy sorát Orbán Viktor.
