RETRO RÁDIÓ

Nyugdíjas utalványt használsz? Ebben az üzletben plusz kedvezmény vár!

A nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva indít promóciót a SPAR. A legalább 5000 Forint értékben vásárlókra vonatkozik a kedvezmény és országszerte érvényes.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 12:33
promóció élelmiszer utalvány nyugdíjas kedvezmény

Azok kapnak 500 forintos kupont a SPARban, akik legalább 5000 Forint értékben vásárolnak az üzletben. A kupont év végéig lehet felhasználni.

Promóciót indít a nyugdíjas utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte
Fotó: Spar

A SPAR Magyarország számára mindenkor fontos, hogy vásárlói igényeire reagáljon - olvasható a Mindmegette.hu oldalán. A vállalat folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, amelyek valódi értéket teremtenek a mindennapokban, és segítik a tudatos vásárlást. A SPAR kiemelt ügyének tartja, hogy a nyugdíjasok számára is elérhetővé tegyen kedvezményeket, ezért az országos élelmiszer-utalvány programhoz kapcsolódva most egyedülálló akciót indított: az 500 forintos kedvezménykupon további lendületet adhat ahhoz, hogy a mindennapi kiadások csökkenthetők legyenek – hiszen minden megtakarítás számít.

 

 A SPAR kedvezményről: mit kell tudni?

2025. szeptember 11-től, aki legalább 5.000 forint összértékben nyugdíjas élelmiszer-utalvánnyal vásárol bármely SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner vagy SPAR market üzletben, 500 forint értékű kupont kap ajándékba, melyet következő vásárlása során használhat fel. 

A kuponok kiadása és érvényesítése kizárólag a hagyományos pénztáraknál történik, hiszen a nyugdíjas élelmiszer-utalványok beváltására is itt van lehetőség. 

Meddig tart az akció?

A kuponkiadási akció 2025. október 31-ig, vagy a kupon készlet erejéig tart, a kuponok pedig 2025. december 31-ig válthatóak be. 

Országos kedvezmény, amely a SPAR-ban is elérhető

A nyugdíjas utalvány beváltó helyei közé tartozik az összes SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market üzlet Magyarországon.

A nyugdíjas élelmiszerutalványhoz kapcsolódó promóció részletei megtalálhatóak itt: www.akcioterv.hu

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu