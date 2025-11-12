RETRO RÁDIÓ

Szerdától jön a nyugdíj-kiegészítés – mutatjuk mennyivel több marad a nyugdíjasoknál

Ahogy a miniszterelnök többször is megerősítette, a kormány mindig megőrzi a nyugdíjak értékét. November 12-től, szerdától érkezik a nyugdíj-kiegészítés. Mutatjuk, mennyivel marad több a nyugdíjasoknál.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.12. 16:15
nyugdíj-kiegészítés Zsigó Róbert 14. havi nyugdíj

A mai napon, november 12-én érkezik meg a bankszámlákra az emelt nyugdíj, illetve a napokban postai úton kapják a pénzt az illetékesek. A nyugdíj-kiegészítés jelentős plusz összeget biztosít az idősek számára. Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette, hogy a 2025-ös nyugdíjkorrekció kifizetése visszamenőlegesen jár minden érintettnek. A kormány tájékoztatása alapján a nyugdíj összege januártól ismét emelkedik, és bevezetik a 14. havi juttatást is.

Nyugdíj-kiegészítés
Nyugdíj-kiegészítés. Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap
Fotó:  Kocsis Zoltán /  MTI

Nyugdíj-kiegészítés – ennek sokan fognak örülni

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy meghosszabbítják az év végén lejáró kamatstopot. Az időseknek arról is beszámolt, hogy mától, november 12-től érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára videóban üzent az időseknek. Bejelentésében elmondta, mennyi kiegészítést is jelent ez a nyugdíjasok számára. 

Ez egy átlag nyugdíjnál most 47 200 forint kiegészítést jelent. A januárig visszamenőleges összeget egyben kapják meg most, novemberben az idősek. 

– fogalmazott az államtitkár, majd hozzátette, hogy a kormány inflációkövető nyugdíjemelést garantál.

Novemberben az éves, tényleges inflációhoz igazítjuk a nyugdíjakat, kiegészítve az év eleji előre becsült infláción alapuló emelést.

Mindemellett az idősek további emelésekre számíthatnak. Decemberben már a kiegészített nyugdíj érkezik, januárban az újabb év eleji emelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj várható. 

Miközben a Tisza a 13. havit is eltörölné, a kormány teljes erővel dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén is, amelyet a kormány januártól, több lépésben tervez bevezetni.

A Trump-Orbán csúcstalálkozó eredményeképp a kormány megvédte a rezsicsökkentés programját az amerikai szankcióktól, így Európában a legalacsonyabb gázárakhoz juthatnak hozzá a magyar idősek.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-posztjában úgy fogalmazott; amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak vásárlóértéke nem csökkenhet 

 

