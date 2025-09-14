RETRO RÁDIÓ

Te ismered a magyar városok római nevét?

Ahogy a legtöbb európai ország, a miénk is bővelkedik a Római Birodalom történelmének maradványaiban. Lássuk, mennyire ismered a városaink latin nevét!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.14. 17:15
kvíz latin nyelv város

Évezredes történelemről beszélnek a városaink, a néhány helyen megtalálható romok visszaidézik egy birodalom jellemvonásait. Amennyire őrizzük a saját kultúránk vonásait, úgy őriztük meg városaink római neveit is. A latin nyelv ismerete nem feltétlenül az alapműveltség része, viszont ezen neveknek az ismeretével, jelentésük megvizsgálásával azt is megtudhatjuk, milyen város állt ott, mielőtt megváltoztatták a nevét. Te mennyire ismered ezeket a régi, latin neveket?

magyar városok latin nevei
Aquincum ma is Óbuda egyik jellegzetes éke. Tudod, mi a városok latin neve? Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

Tudod, mi volt Szombathely latin neve?

Nem csupán Óbuda egy része rendelkezik ma is az eredeti latin nevével. Ezek a nevek egyszerre hangzanak ismerősen és idegenül. Ahogy Aquincum is, a többi város, község neve is úgy hangzik, mintha valami elveszett birodalom helyszíneit fedeznénk fel. Ami pedig még izgalmasabb, hogy a valóság nem is áll ettől olyan távol.

A latin nevek nemcsak szépek és egzotikusak, hanem mesélnek is; ha utána járunk a jelentésüknek, megtudhatjuk hogy katonai erődről, kereskedelmi csomópontról, fürdővárosról, vagy egy villagazdaságról van szó. Bár sok kisebb lelőhely nevét már elnyelte az idő, néhol ellentmondásosak is a források, viszont a nagyvárosok büszkén őrzik római elődeik nevét. Így amikor legközelebb elhaladunk egy „Savaria karnevál” plakát mellett, jusson eszünkbe: a magyar bulizásnak is kétezer éves római múltja van!

Lássuk, mennyire boldogulsz ezekkel a latin nevekkel!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Melyik város mai neve Szombathely?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Mi volt Pécs római neve?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik mai község római neve Iovia?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Melyik állítás helyes?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Létezik-e olyan magyar község, amelynek neve megegyezik a római nevével?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Helyes-e az állítás? Esztergom római neve Salinae
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik a helytelen párosítás?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik római település NEM Magyarországon található?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Melyik településnek NEM maradt fenn a római neve?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Hol található az Ulcisia Castra?

 

