Te ismered a magyar városok római nevét?

Évezredes történelemről beszélnek a városaink, a néhány helyen megtalálható romok visszaidézik egy birodalom jellemvonásait. Amennyire őrizzük a saját kultúránk vonásait, úgy őriztük meg városaink római neveit is. A latin nyelv ismerete nem feltétlenül az alapműveltség része, viszont ezen neveknek az ismeretével, jelentésük megvizsgálásával azt is megtudhatjuk, milyen város állt ott, mielőtt megváltoztatták a nevét. Te mennyire ismered ezeket a régi, latin neveket?

Aquincum ma is Óbuda egyik jellegzetes éke. Tudod, mi a városok latin neve? Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / Klösz György fényképei

Tudod, mi volt Szombathely latin neve?

Nem csupán Óbuda egy része rendelkezik ma is az eredeti latin nevével. Ezek a nevek egyszerre hangzanak ismerősen és idegenül. Ahogy Aquincum is, a többi város, község neve is úgy hangzik, mintha valami elveszett birodalom helyszíneit fedeznénk fel. Ami pedig még izgalmasabb, hogy a valóság nem is áll ettől olyan távol.

A latin nevek nemcsak szépek és egzotikusak, hanem mesélnek is; ha utána járunk a jelentésüknek, megtudhatjuk hogy katonai erődről, kereskedelmi csomópontról, fürdővárosról, vagy egy villagazdaságról van szó. Bár sok kisebb lelőhely nevét már elnyelte az idő, néhol ellentmondásosak is a források, viszont a nagyvárosok büszkén őrzik római elődeik nevét. Így amikor legközelebb elhaladunk egy „Savaria karnevál” plakát mellett, jusson eszünkbe: a magyar bulizásnak is kétezer éves római múltja van!

Lássuk, mennyire boldogulsz ezekkel a latin nevekkel!