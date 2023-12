Régészeti szenzációra bukkantak Óbudán!

Hatalmas bejelentés: régészeti szenzáció történt Óbudán. Az óbudai Szeszgyár területén megtalálták az aquincumi katonaváros első Mithrász-szentélyére utaló maradványokat, melyek Budapest történetét és az ókorkutatást is meghatározó jelentőségűek. Bár Aquincum területén már ismertek Mithrász-szentélyek, a Katonaváros területén, az egykori Szeszgyár területén végzett ásatások 2017-ben kezdődtek és csak most találtak rá ezen kultikus építmény létezésére. Az ásatás különlegessége a gazdag leletanyag és a különösen jó állapotban megmaradt teljes szentély.

A félig feltárt szentély (Fotó: BTM)

Lakóparképítést előz meg a feltárás

A területen zajló, 2018 óta tartó lakóparképítés előtt a Budapesti Történeti Múzeum régészei minden ház alapján régészeti feltárásokat végeztek. Az újabb ásatások során a déli térfélen olyan épületelemek és római kori utcarészletek kerültek napvilágra, melyek a Katonaváros hadi-katonai városrészét képezik. Milbich Tamás, a BTM Aquincumi Múzeuma Ókortörténeti Főosztályának munkatársa, az ásatásvezető régész szerint a feltárt területen egyértelművé vált, hogy egy Mithrász-szentélyről van szó.

Megmaradt feliratrészlet (Fotó: BTM)

Bár csak a szentély kisebb része látható még, több mithraikus lelet, köztük egy oltárkő, amelyen még a Mithrász-kultuszhoz tartozó felirat is fennmaradt, segíti a szentély azonosítását. Ezen kívül ólomvotív, bikakoponya és egy kőtál töredéke is előkerült. A szentély falának falfestményei is részben rekonstruálhatók, és egy fríg sapkás férfi portréja is kivehető.

Az egyik leghíresebb Mithrász-szentély Sopron mellett (Fotó: Fügedi Richárd)

Budai Balogh Tibor régész, a feltárás szakmai közreműködője, főmuzeológus kiemelte az ókori város vallástörténetében történt rendkívüli felfedezést, különösen a katonaváros külvárosi zónájában működő kultuszhely azonosítását. Korábban már találtak mithraikus kőemlékeket a katonaváros területén, de eddig egy teljes szentélyt nem sikerült azonosítani. A szentély működését a 3. század utolsó harmadára datálják, de a pontos időpontot csak a teljes feltárás után lehet megállapítani.

Budai Balogh Tibor főmuzeológus (Fotó: Fügedi Richárd)

A terepi munkák a tél beálltával befejeződtek, a feltárást téliesítették, de a kutatók reményei szerint 2024 tavaszán folytatódik a Mithrász-szentély feltárása az egykori Szeszgyár területén.

Aquincumi leletanyag (Fotó: BTM)

A harcosok misztériuma

Az ókori Római Birodalomban a kereszténységet a Mithrász-kultusz előzte meg, melynek középpontjában a perzsa eredetű napisten, Mithras állt, aki legyőzi a föld és test uralmát. A kultuszban a hívek misztikus szertartásokban vettek részt, melyek során az iniciáció és az isteni erők megidézése állt a középpontban

Különleges leletanyag a szentélyből (Fotó: BTM)

A Mithrász-kultusz szent helye, a mithraeumok, egységes szerkezetet követtek, és a szertartások fő elemeit magukban hordozták. A középpontban a kultuszkép állt, ábrázolva a fiatal Mithrászt, ahogy tőrével bika oldalába döf. Ebben a kompozícióban az állatövi csillagképek, mint a Bika, Kutya, Kígyó, Holló, és Skorpió is megjelentek, valószínűleg misztikus szimbólumokként.

Gazdag leletanyag került elő (Fotó: BTM)

A két fáklyát hordozó alakok, Cautes és Cautopates, valamint a segítők, mint a kutya és a kígyó, melyek önmagukon túlmutató jelentéssel rendelkeztek, tovább erősítették a csillagászati és mitológiai kapcsolatokat a szertartásokban. A szentély tulajdonképpen a világ kicsinyített mása, melyben a rítust végző aktor a mozdulatlan mozgató.