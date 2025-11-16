Ez lenne a valódi Atlantisz? Elsüllyedt város nyomaira bukkantak a tudósok

Atlantisz legendája nyomán a világ tele lehet elveszettnek hitt településekkel – és a jelek szerint a tudósok nemrég rábukkantak egyre. Az Orosz Tudományos Akadémia kutatói ugyanis egy elsüllyedt város nyomaira találtak rá az Iszik-köl tó felszíne alatt Kirgizisztánban. A hatalmas, sós tó maximális mélysége 668 méter, amivel a világ nyolcadik legmélyebb tavának számít, de a maradványok figyelemre méltóan sekélyek. A sokatmondó bizonyítékok közé tartoznak egy középkori temető maradványai, nagyméretű kerámiaedények, valamint egy égetett téglából készült épület részei is.

Rábukkantak a valódi Atlantiszra: egy tó mélyén találtak rá a középkori város nyomaira / Fotó: PD

A valódi Atlantisz: elsüllyedt város nyomaira találtak rá

Úgy vélik, a városban muszlim imaházak, iskolák, fürdők, de akár egy kenyérsütő őrlőmű is működhetett. Valerij Kolcsenko, az expedíció vezetője, a Kirgiz Köztársaság Nemzeti Tudományos Akadémiájának kutatója elmondta, hogy egy fontos kereskedelmi településről lehet szó, ami a 15. században egy természeti katasztrófa áldozata lett, amely, a méretét tekintve, a pompeii katasztrófához volt hasonló.

A vizsgált helyszín egy város vagy egy jelentős kereskedelmi központ volt

– tette hozzá Kolcsenko.

Az Iszik-köl tó közel 182 kilométer hosszú és 60 kilométer széles, valamint nincs ismert kifolyása, noha egyes szakértők azt állítják, hogy egy mélyen a föld alatti csatorna köti össze egy helyi folyóval. A Tien-san-hegység által körülvéve az ókor és a középkor óta drámaian megemelkedett, ezért a romok ma már víz alatt fekszenek. A Heritage Daily beszámolója szerint ásatások folytak a tó északnyugati részén, az elárasztott Toru-Aygyr komplexumban, amely egy ősi kereskedelmi útvonal fontos pontja. A régészek négy víz alatti zónát vizsgáltak meg nagyon sekély, egy-négy méteres mélységben a tó partvonala közelében.

Az elsőben számos égetett téglából készült építményt fedeztek fel, köztük egyet, amely egy malomkövet – egy hatalmas, kör alakú követ, amit gabona zúzására és őrlésére használnak – tartalmazott, valamint víz alatti kőszerkezeteket és fagerendákat. A kutatók egy medresze néven ismert középület nyomaira is rábukkantak, amely mecsetként, fürdőként vagy iskolaként szolgált. A másik három zónában egy korai temetkezési hely, egy 13. századi muszlim nekropolisz, valamint vályogtéglából készült kerek és téglalap alakú építmények nyomait is feltárták.

Továbbá olyan temetkezési helyeket is megtaláltak, amelyek megőrizték a hagyományos iszlám rituálék jellegzetességeit – a csontvázak észak felé néznek, arccal a Kibla felé, amely felé a muszlimok imádkozás közben fordulnak. Az Orosz Földrajzi Társaság szerint, amely finanszírozta a projektet, mindez megerősíti, hogy valóban állt itt egykor egy ősi város. A mintákat időközben már elküldték elemzésre és tömegspektrometriás kormeghatározásra, ami egy rendkívül pontos módszer a szerves anyagok korának meghatározására.

Ez az elveszett település Toru-Aygyrban a feltételezések szerint egy város vagy egy nagy kereskedelmi agglomeráció volt a Selyemút, az Európát és Ázsiát összekötő történelmi hálózat egyik fontos szakaszán. Kolcsenko szerint az Iszik-köl tó partján fekvő várost egy földrengés pusztította el a 15. század elején, ami a település elsüllyedését okozta.

Becslésünk szerint a katasztrófa idején a lakosok már elhagyták a települést. A földrengés után a régió lakossága drasztikusan megváltozott, és a gazdag középkori települési civilizáció megszűnt létezni

– mondta el a kutató, hozzátéve, hogy miután a civilizáció összeomlott, nomád népek vették át a helyüket, és ma a tó partvonalát kis falvak tarkítják.