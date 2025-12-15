Elárulta a magyar séf a titkát: kezdőknek is menni fog ez a Michelin-csillagos recept!
Íme egy jóféle császárhúsos lencse otthonra! Hack Barnabás séf szerint ez mindenkinek menni fog, receptet is adott hozzá.
A Costes Downtown séfje szerint az ünnepi időszak kiváló arra, hogy az apukák is bizonyítsanak: megállják a helyüket a konyhában. Az ünnepek alatt a kezdők sokszor nem mernek fakanalat ragadni, pedig vannak ételek, amiket könnyedén elkészíthetnek különösebb előzetes gyakorlat nélkül is. Hack Barnabás kezdésnek – senki ne ijedjen meg! – egy 8 órás sertéscsászárhússal, hozzá zöldséges lencseraguval csinál kedvet ahhoz, hogy bebizonyítsa: bárki képes elkényeztetni a családot valami finomsággal. Meg is adta a receptet!
A férfi konyhai jelenléte nem pótcselekvés vagy ritka gesztus. Ez az egyik legjobb módja annak, hogy ott legyünk a családunk mellett – szó szerint és átvitt értelemben is
– mondja Barni, aki rengeteg pozitív visszajelzést kapott a „Ma apa főz” című könyve kapcsán, és most egy konkrét recepttel biztat mindenkit – nemcsak az apukákat – annak kipróbálására a saját konyhában.
Nem kell hozzá sem Michelin-csillag, sem konyhai magabiztosság. Elég egy kis bátorság, egy kevés kíváncsiság és az, hogy legyen kedvünk meglepni a családot valamivel, amit mi magunk készítettünk
– állítja a séf, és máris ajánl egy jó fogást az ünnepekre.
8 órás sertéscsászárhús zöldséges lencseraguval
Hozzávaló
- 1,5 kg sertéscsászárhús
- 200 g durva só
- 200 g kristálycukor
- 4 db babérlevél
- 10 szem egész fekete bors
- 100 g víz
- 2 ek. étolaj
A séf ajánlatának elkészítése
Összekeverjük a durva sót és a cukrot, majd a császárhús mindkét oldalát alaposan bedörzsöljük vele. Lefedjük, hűtőbe tesszük 2 órára. Ezután lemossuk és egy mély tepsibe tesszük. Melléöntünk 100 g vizet, a babérlevelet és egész borsot mellé szórjuk. Alufóliával lefedjük, majd 130 fokos sütőben körülbelül 4 órán át sütjük. Ügyeljünk rá, hogy pótoljuk a vizet, ha elpárolog. Ha egy kiskést nagyon könnyedén át tudunk szúrni a húson, elkészült.
Ezután vegyük ki a sütőből, az alufóliát húzzuk le a tepsiről, majd hagyjuk a húst kihűlni (kb. 2 óra). Ha van rá lehetőségünk, érdemes lepréselni a húst, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy valamilyen nehezéket teszünk rá, hogy egyforma vastagra préselje. Ha kihűlt a hús, vágjuk 3 ujjnyi vastag szeletekre, egy serpenyőben hevítsünk étolajat. Először a bőrös felét süssük aranybarnára, majd süssük körbe a húst.
Lencseragu
- 200 g lencse
- 1 db sárgarépa
- 2 szál újhagyma
- 1 db lila hagyma
- 2 ek. étolaj
- 1 db babérlevél
- 2 csipet só
- 1 kk. mustár
A lencsét érdemes előző este annyi vízbe beáztatni, ami jócskán ellepi. Másnap egy lábosban feltesszük főni a babérlevéllel és a sóval. Amíg fő a lencse, a sárgarépát és a lila hagymát megtisztítjuk, apró kockára vágjuk mindkettőt. Az újhagymát megmossuk, majd ferdén ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. Egy serpenyőben olajat hevítünk, majd a sárgarépát és a lila hagymát lepirítjuk, hozzáadjuk a főtt lencsét, és összemelegítjük. A végén mustárral ízesítjük, elkeverjük, és utoljára hozzáadjuk az újhagymát.
Savanyított hagyma
- 1 db lila hagyma
- 1 ek. 20% ételecet
- 1 ek. barna cukor
- 6 ek. víz
- 1 csipet só
A lila hagymát meghámozzuk, majd késsel hajszálvékony szeletekre vágjuk. A savanyító lé összetevőit összekeverjük egy tálba, majd a lila hagymát beletesszük és kb. 20 percig állni hagyjuk. Amikor a lila hagyma élénk rózsaszínes színű lesz, elkészült. Tálalásnál szedjük a tányérba a lencseragut, tetejére szedjünk a savanyított lila hagymából. Helyezzük mellé a ropogós bőrű császárhúst.
