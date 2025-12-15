Elárulta a magyar séf a titkát: kezdőknek is menni fog ez a Michelin-csillagos recept!

A Costes Downtown séfje szerint az ünnepi időszak kiváló arra, hogy az apukák is bizonyítsanak: megállják a helyüket a konyhában. Az ünnepek alatt a kezdők sokszor nem mernek fakanalat ragadni, pedig vannak ételek, amiket könnyedén elkészíthetnek különösebb előzetes gyakorlat nélkül is. Hack Barnabás kezdésnek – senki ne ijedjen meg! – egy 8 órás sertéscsászárhússal, hozzá zöldséges lencseraguval csinál kedvet ahhoz, hogy bebizonyítsa: bárki képes elkényeztetni a családot valami finomsággal. Meg is adta a receptet!

8 órás sertéscsászárhús zöldséges lencseraguval – a séf ajánlata otthonra / Fotó: Fodor Erika

A férfi konyhai jelenléte nem pótcselekvés vagy ritka gesztus. Ez az egyik legjobb módja annak, hogy ott legyünk a családunk mellett – szó szerint és átvitt értelemben is

– mondja Barni, aki rengeteg pozitív visszajelzést kapott a „Ma apa főz” című könyve kapcsán, és most egy konkrét recepttel biztat mindenkit – nemcsak az apukákat – annak kipróbálására a saját konyhában.

Nem kell hozzá sem Michelin-csillag, sem konyhai magabiztosság. Elég egy kis bátorság, egy kevés kíváncsiság és az, hogy legyen kedvünk meglepni a családot valamivel, amit mi magunk készítettünk

– állítja a séf, és máris ajánl egy jó fogást az ünnepekre.

Hack Barnabás: Apatársak, főzzetek otthon! Fotó: Fodor Erika

8 órás sertéscsászárhús zöldséges lencseraguval

Hozzávaló

1,5 kg sertéscsászárhús

200 g durva só

200 g kristálycukor

4 db babérlevél

10 szem egész fekete bors

100 g víz

2 ek. étolaj

Costes Downtown, ahol séfként alkot Hack Barnabás / Fotó: Fodor Erika

A séf ajánlatának elkészítése

Összekeverjük a durva sót és a cukrot, majd a császárhús mindkét oldalát alaposan bedörzsöljük vele. Lefedjük, hűtőbe tesszük 2 órára. Ezután lemossuk és egy mély tepsibe tesszük. Melléöntünk 100 g vizet, a babérlevelet és egész borsot mellé szórjuk. Alufóliával lefedjük, majd 130 fokos sütőben körülbelül 4 órán át sütjük. Ügyeljünk rá, hogy pótoljuk a vizet, ha elpárolog. Ha egy kiskést nagyon könnyedén át tudunk szúrni a húson, elkészült.

Ezután vegyük ki a sütőből, az alufóliát húzzuk le a tepsiről, majd hagyjuk a húst kihűlni (kb. 2 óra). Ha van rá lehetőségünk, érdemes lepréselni a húst, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy valamilyen nehezéket teszünk rá, hogy egyforma vastagra préselje. Ha kihűlt a hús, vágjuk 3 ujjnyi vastag szeletekre, egy serpenyőben hevítsünk étolajat. Először a bőrös felét süssük aranybarnára, majd süssük körbe a húst.