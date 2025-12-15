RETRO RÁDIÓ

Elárulta a magyar séf a titkát: kezdőknek is menni fog ez a Michelin-csillagos recept!

Íme egy jóféle császárhúsos lencse otthonra! Hack Barnabás séf szerint ez mindenkinek menni fog, receptet is adott hozzá.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.12.15. 11:30
Módosítva: 2025.12.15. 12:22
recept császárhús lencseragu séf család

A Costes Downtown séfje szerint az ünnepi időszak kiváló arra, hogy az apukák is bizonyítsanak: megállják a helyüket a konyhában. Az ünnepek alatt a kezdők sokszor nem mernek fakanalat ragadni, pedig vannak ételek, amiket könnyedén elkészíthetnek különösebb előzetes gyakorlat nélkül is. Hack Barnabás kezdésnek – senki ne ijedjen meg! – egy 8 órás sertéscsászárhússal, hozzá zöldséges lencseraguval csinál kedvet ahhoz, hogy bebizonyítsa: bárki képes elkényeztetni a családot valami finomsággal. Meg is adta a receptet!

Hack Barnabás séf
8 órás sertéscsászárhús zöldséges lencseraguval – a séf ajánlata otthonra / Fotó: Fodor Erika

A férfi konyhai jelenléte nem pótcselekvés vagy ritka gesztus. Ez az egyik legjobb módja annak, hogy ott legyünk a családunk mellett – szó szerint és átvitt értelemben is

– mondja Barni, aki rengeteg pozitív visszajelzést kapott a Ma apa főz” című könyve kapcsán, és most egy konkrét recepttel biztat mindenkit – nemcsak az apukákat – annak kipróbálására a saját konyhában.

Nem kell hozzá sem Michelin-csillag, sem konyhai magabiztosság. Elég egy kis bátorság, egy kevés kíváncsiság és az, hogy legyen kedvünk meglepni a családot valamivel, amit mi magunk készítettünk

– állítja a séf, és máris ajánl egy jó fogást az ünnepekre.

Hack Barnabás: Apatársak, főzzetek otthon!  Fotó: Fodor Erika

8 órás sertéscsászárhús zöldséges lencseraguval

Hozzávaló

  • 1,5 kg sertéscsászárhús
  • 200 g durva só
  • 200 g kristálycukor
  • 4 db babérlevél
  • 10 szem egész fekete bors
  • 100 g víz
  • 2 ek. étolaj
Costes Downtown, ahol séfként alkot Hack Barnabás / Fotó: Fodor Erika

A séf ajánlatának elkészítése

Összekeverjük a durva sót és a cukrot, majd a császárhús mindkét oldalát alaposan bedörzsöljük vele. Lefedjük, hűtőbe tesszük 2 órára. Ezután lemossuk és egy mély tepsibe tesszük. Melléöntünk 100 g vizet, a babérlevelet és egész borsot mellé szórjuk. Alufóliával lefedjük, majd 130 fokos sütőben körülbelül 4 órán át sütjük. Ügyeljünk rá, hogy pótoljuk a vizet, ha elpárolog. Ha egy kiskést nagyon könnyedén át tudunk szúrni a húson, elkészült. 

Ezután vegyük ki a sütőből, az alufóliát húzzuk le a tepsiről, majd hagyjuk a húst kihűlni (kb. 2 óra). Ha van rá lehetőségünk, érdemes lepréselni a húst, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy valamilyen nehezéket teszünk rá, hogy egyforma vastagra préselje. Ha kihűlt a hús, vágjuk 3 ujjnyi vastag szeletekre, egy serpenyőben hevítsünk étolajat. Először a bőrös felét süssük aranybarnára, majd süssük körbe a húst.

Lencseragu

  • 200 g lencse
  • 1 db sárgarépa
  • 2 szál újhagyma
  • 1 db lila hagyma
  • 2 ek. étolaj
  • 1 db babérlevél
  • 2 csipet só
  • 1 kk. mustár

A lencsét érdemes előző este annyi vízbe beáztatni, ami jócskán ellepi. Másnap egy lábosban feltesszük főni a babérlevéllel és a sóval. Amíg fő a lencse, a sárgarépát és a lila hagymát megtisztítjuk, apró kockára vágjuk mindkettőt. Az újhagymát megmossuk, majd ferdén ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. Egy serpenyőben olajat hevítünk, majd a sárgarépát és a lila hagymát lepirítjuk, hozzáadjuk a főtt lencsét, és összemelegítjük. A végén mustárral ízesítjük, elkeverjük, és utoljára hozzáadjuk az újhagymát.

Barni saját készítésű, mesés petrezselyemolajat is kínál a vendégeknek a munkahelyén (Fotó: Fodor Erika)

Savanyított hagyma

  • 1 db lila hagyma
  • 1 ek. 20% ételecet
  • 1 ek. barna cukor
  • 6 ek. víz
  • 1 csipet só

A lila hagymát meghámozzuk, majd késsel hajszálvékony szeletekre vágjuk. A savanyító lé összetevőit összekeverjük egy tálba, majd a lila hagymát beletesszük és kb. 20 percig állni hagyjuk. Amikor a lila hagyma élénk rózsaszínes színű lesz, elkészült. Tálalásnál szedjük a tányérba a lencseragut, tetejére szedjünk a savanyított lila hagymából. Helyezzük mellé a ropogós bőrű császárhúst.

 

