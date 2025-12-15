RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor elárulta: ezeket a dolgokat viszi magával Brüsszelbe - Videó

Felsorolta, mik azok, amiket nem hagy itthon a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.15. 21:35
utazás Orbán Viktor pakolás Brüsszel

Mint az ismert, Orbán Viktor hamarosan fontos tárgyalásra indul Brüsszelbe. Ám előtte még egy videóval jelentkezett a közösségi oldalán a miniszterelnök.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor: holnap irány Brüsszel Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor: Pakolás, holnap irány Brüsszel

A felvételen a kormányfőt arról kérdezték, hogy mit visz magával. Orbán Viktor a golyóstollát semmiképpen nem hagyja itthon. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy ki szokott bepakolni.

Pakolás, holnap irány Brüsszel. Golyóstoll, ing, atléta, zokni. Minden más a sisakban van!

- írja a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor.

 

