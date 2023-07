Shakira szerelmi háromszögbe került a szakítása óta

Shakirát egyáltalán nem zavarja, hogy az NBA sztárja, a Miami Heat kosárlabdázója 13 évvel fiatalabb nála – írja a The Sun. Egy bennfentes szerint Butler mosolyt csal a popsztár arcára, és a hétvégén a londoni Novikov Restaurant & Barban látták őket. A párról készült képekről kiderült, hogy mindössze két perc különbséggel távoztak az étteremből, ahol a hírek szerint „összebújva” élvezték a szusit és a koktélokat.

Shakira – Fotó: Tiziano Da Silva / Bestimage / Northfoto

A forrás az Us Weeklynek mondta: „Néhányszor már randiztak, de a dolgok még nagyon újak, korai lenne megmondani, hogy van-e hosszú távú potenciál köztük. Jimmy mosolyt csal Shakira arcára, és az énekesnő boldognak érzi magát, amikor vele tölti az idejét.”

Érdekes a helyzet, teszi hozzá a The Sun, mert a pletykák szerint a kolumbiai szépség titokban az Forma–1 sztárjával, a 38 éves Lewis Hamiltonnal is találkozgat. Többször látták őket nyilvánosan, illetve Shakira az utóbbi időben rendre feltűnik a Forma–1-es futamokon, és ilyenkor a Mercedes csapat VIP részlegében időzik. Így volt ez egy héttel ezelőtt is, amikor a hétszeres világbajnok Hamilton harmadik lett hazai pályáján, Silverstone-ban. Shakira a múlt hónapban a Spanyol Nagydíjon is feltűnt, ezt követően Hamilton derekát átkarolva mutatkozott be, miközben barátokkal koktéloztak Barcelonában. Májusban Shakira Miamiban is megnézte Hamilton versenyét.

Úgy fest a helyzet, Shakira egy szerelmi háromszögben találta magát azóta, hogy végleg szakított gyermekei apjával, a világ- és Európa-bajnok labdarúgóval, Gerard Piquével – teszi hozzá a brit bulvárlap.