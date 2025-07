„Megünnepeljük” – Varga Zsolt büszke a vb-ezüstéremig vezető útra

Varga Zsolt szövetségi kapitány kicsit csalódottan, mégis a pozitívumokra rámutatva nyilatkozott, miután a magyar válogatott 15-13-as vereséget szenvedett Spanyolországtól, a szingapúri vizes világbajnokság férfi-vízilabdatornájának döntőjében.

Varga Zsolt (középen) szerint a vb-döntőben a rutin döntött a spanyolok mellett, de büszke újjáépülő csapatára Fotó: MTI

A negyedik negyed előtt még vezető, de végül alulmaradt magyar csapat szakvezetője a vb-döntő után először is leszögezte: remek mérkőzést vívtak, és az egész világbajnokságon nyújtott teljesítményt is úgy ítéli meg, hogy van minek örülni, és az arany nélkül is lesz mit megünnepelni.

Varga Zsolt: Büszke vagyok a fiúkra!

– Hosszú volt az út idáig és nyilván kell egy kis idő, hogy ezt a teljes világversenyt értékeljük.

Új csapatot építettünk, és szerintem nagyon-nagyon sok jó dolgot csináltunk ezen a vébén. Fejlődtünk, de a rutin, a tapasztalat sokat számít egy ilyen döntőben.

Ők (a spanyolok) se rögtön döntők megnyerésével kezdték, ezekben nekünk is tapasztalatot kell még szereznünk. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, köszönöm a munkájukat! Most hazamegyünk és megünnepeljük ezt, mert szerintem az egész világversenyen nyújtott teljesítmény méltó volt ehhez. Holnap pedig újra felkel a nap.

A legfontosabb a szív és a tűz, az a kohézió, ami jellemzi ezt a csapatot. A szeretet, amivel egymáshoz fordulnak a játékosok.

Persze van ebben meló is, rengeteget dolgozunk, de szerintem ezek a legfontosabb tényezők – mondta Varga Zsolt az M4 Sport közvetítésében.