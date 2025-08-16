Bejelentést tett a Fradi, távozik a legjobbja is

Hivatalossá vált, hogy egy év után távozik a Ferencváros labdarúgócsapatától Raul Gustavo. Sőt, a 26 éves brazil védő után minden jel szerint az az Adama Traoré is elhagyhatja a Fradit, aki sokáig meghatározó játékos, az egész magyar NB I mezőnyének legértékesebb futballistája volt.

Adama Traoré (balra) sajtóhír szerint egy török klubba tart a Fradiból Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Ami már bizonyos, hiszen a Fradi és új klubja, az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő New York City FC is bejelentette: a Corinthianstól tavaly nyáron érkezett Raul Gustavo immár nem a zöld-fehérek légiósa. Új csapatában korábbi budapesti edzője, Pascal Jansen várta.

Törökországba tart a Fradi kegyvesztett sztárja

Rövidesen hasonló közlemény jelenhet meg a 60-szoros mali válogatot szélsőről, Adama Traoréról is. A 30 éves támadó három éve a moldáv Sherifftől 2 millió euróért (790 millió forint) igazolt az Üllői útra, és máig 118 tétmeccsen 40 góllal és 20 gólpasszal vette ki a részét a sikerekből; többek között három bajnoki címből és két Európa-liga-főtáblás szereplésből. Csakhogy a májusi, Paks elleni vesztes kupaöntő óta nem szerepelt Robbie Keane csapatában az NB I korábbi legértékesebb labdarúgója, akire az ír vezetőedző már a nyári edzőtáborban sem számított. Most török sajtóhírek szerint közel a megegyezés a Genclerbirligivel, ahol orvosi viszgálatra várják Traorét.