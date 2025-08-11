Könnyeivel küzdött a család: már éppen eljegyezte volna barátnőjét, amikor lelőtték a koncertre tartva a fiatalt

A New York-i Kevint, aki Puerto Ricóba utazott egy Bad Bunny-koncert miatt a barátaival, az előadás alatt halálosan megsebesítették. A 25 éves férfi La Perlában, San Juan városrész partvidékén tartózkodott augusztus 10-én, vasárnap, amikor két másik ember között verekedés tört ki.

Kevin Mares előtt fényes jövő állt a család szerint – Kép: GoFundMe

Kevin Mares csak éppen arra járt, amikor a nézeteltérés miatt az egyik fél fegyvert rántott. A lövés a hasa bal oldalán érte, miután azonnal Puerto Rico legnagyobb kórházába szállították, ahol sajnos elhunyt.

A gyilkossági nyomozó Arnaldo Ruiz elmondta, hogy a fegyver legalább három embert meglőtt, ebből kettő a környéken él. Ők megsebesültek, és kórházban ápolják őket.

„Még nagyon az elején tartunk a nyomozásnak ahhoz, hogy tudjuk, mi lehetett az indíték. Addig nem állíthatunk semmit biztosan, amíg a kihallgatások le nem zajlottak” – mondta Ruiz.

Az őrmester hozzátette, hogy Kevin Mares és barátai részesei voltak annak a több száz embernek, akik a Bad Bunny-koncertre utaztak Puerto Ricóba. A nyomozóknak fogalmuk sincs, mi vezethetett a szóváltáshoz, amely tragédiába torkollt, illetve az elkövető személyleírása sincs meg. „Nagyon kevés információnk van” – mondta.

La Perla egyébként hírhedten rossz környék, sok erőszakos bűncselekmény köthető ide, de 2011-ben fordulópont következett, és azóta sokkal kedveltebb a turisták számára is.



A család összetört

Kevin Mares családja úgy emlékszik a 25 éves férfira, mint egy „szeretett fiúra és elkötelezett barátra”, aki éppen azt tervezte, hogy még idén megkéri barátnője kezét.

„A melegszívű kedvessége, kalandvágyó szelleme és rendíthetetlen elkötelezettsége a család felé erős támaszt nyújtott szerettei számára” – írják a GoFundMe-posztban, ahol már több mint 14 000 fontnak megfelelő összeg gyűlt össze. A pénzt arra akarják fordítani, hogy testét Puerto Ricóból New Yorkba szállítsák, és méltóképpen temethessék el – írja a People.

Kevinre fényes jövő várt, olyan tervei voltak, mint megkérni a barátnője kezét ősszel, akivel már hat éve alkottak egy párt. Mindig igyekezett emlékeket gyűjteni azokkal, akik a legközelebb álltak hozzá

– tették hozzá. „A család volt az első mindenben, amit csinált, és távozásával egy betölthetetlen űr keletkezett az életünkben.”